Vitória contratou 37 jogadores na temporada; veja lista completa

Quando uma temporada acaba, automaticamente começa uma nova, pelo menos nos bastidores. A última partida do Vitória no ano passado foi o 2x3 contra o Palmeiras no dia 2 de dezembro de 2018. Pronto: estava dada a largada para um negócio que torcedores costumam amar: a janela de transferência, com suas especulações, expectativas e definições. O prazo para inscrever jogadores na atual Série B acaba nesta segunda-feira (7). Agora não tem mais tempo para mudar: a briga contra o rebaixamento será com as peças que já estão na Toca.

Ao todo, o Leão contratou 37 jogadores no ano, número que supera em 10 peças a quantidade registrada na temporada passada. O roteiro é semelhante ao que se viu em 2018, quando o Vitória passou por ondas de reformulação do elenco com o bonde andando e acabou rebaixado. Agora, está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 26 pontos - o número de contratações é tão alto que supera o de pontos conquistados na Série B.

Em 2019, a continuação da crise técnica e a troca de presidentes em abril - quando Paulo Carneiro foi eleito para dar sequência ao mandato iniciado por Ricardo David - elevaram os números. Foram 15 atletas contratados pelo dirigente que começou o ano e 22 pelo que vai terminar. Dois técnicos trazidos por David (Marcelo Chamusca e Claudio Tencati) e três por Carneiro (Osmar Loss, Carlos Amadeu e Geninho) em pouco mais de nove meses.

Entre os 37 jogadores que chegaram à Toca no ano corrente, nove (24%) já deixaram o clube: Thales, Edcarlos, Victor Ramos, Gabriel Silva, Leandro Vilela, Wesley Dias, Dudu Vieira, Andrigo e Neto Baiano. Entre os que continuam, um caso chama atenção: no clube desde maio, o volante Romisson ainda não estreou, nem tem ido para o banco de reservas.

O primeiro reforço anunciado para a temporada foi Gabriel Silva, zagueiro do Internacional que chegou para o time sub-23 em dezembro de 2018 e acabou fazendo quatro partidas pela equipe principal em 2019 antes de ir embora. Houve duas grandes reformulações no elenco com a temporada em andamento até chegar a esse time que, obrigatoriamente, vai acabar o ano. Os laterais Jonathan Bocão e Thiago Carleto foram os últimos a chegar, na semana passada.

O Vitória foi buscar Martin Rodríguez no Uruguai para resolver a sangria no gol; gringo é dono da posição (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Gabriel Silva foi o primeiro reforço anunciado pelo Vitória (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Dudu Viera foi uma das últimas contratações da Era Ricardo David (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Leandro Vilela chegou no início do ano e foi dispensado após o Baianão (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória) Felipe Garcia é um dos remanescentes da Era Ricardo David no atual elenco (Foto: Divulgação/EC Vitória) Fabrício disputou apenas 6 partidas antes de ser dispensado (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Neto Baiano chegou para ser um líder do elenco no vestiário e no campo, mas acabou decepcionando. Hoje está no Remo (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Gabriel Bispo foi um dos jogadores que chegaram do Bahia de Feira após o Baianão (Foto: Divulgação/EC Vitória) Thales é outro da leva dispensada na primeira reformulação do elenco (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Victor Ramos é outro que chegou com moral e decepcionou: após 7 partidas, pediu dispensa e se mandou para o CRB (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Romisson chegou do Guarani e ainda não estreou (Foto: Ascom/EC Vitória) Edcarlos foi dispensado no meio da temporada. Zagueiro ainda é um dos artilheiros do Leão no ano com 4 gols, atrás apenas de Anselmo Ramon (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Marcelo foi uma das primeiras contratações da Era Paulo Carneiro (Foto: Divulgação/EC Vitória) Everton Sena foi indicação de Claudio Tencati; é titular da zaga do Vitória até os dias hoje (Foto: Divulgação/EC Vitória) Marciel chegou junto a Dedé e Matheus Augusto (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Carleto foi a última contratação do Vitória (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Ruy chegou no início do ano (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Wesley chegou pedindo desculpas por dançar o 'créu' no Barradão quando jogava pelo Palmeiras e, no Vitória, ganhou sua primeira oportunidade entre os profissionais. Hoje é titular absoluto e vice-artilheiro do Leão na Série B (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Thiaguinho veio do Jacuipense, passou no sub-23 e subiu para os profissionais (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Chiquinho estava na segunda divisão chinesa antes de voltar ao Brasil para defender o Vitória (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Andrigo foi um dos primeiros anunciados pelo Vitória para esta temporada; foi dispensado e está no Figueirense (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) Felipe Gedoz foi anunciado no final de maio; foi anunciado junto a Wesley e Zé Ivaldo (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Van é outro que chegou do Bahia de Feira (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Wesley Dias chegou no início do ano mas logo foi dispensado. Hoje faz companhia a Victor Ramos, Léo Ceará e Marcelo Chamusca no CRB (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória) João Victor foi trazido do Santa Cruz para o Vitória; ainda não estreou (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Lucas Cândido chegou por empréstimo no meio da Série B. Pertence ao Atlético-MG (Foto: Divulgação/EC Vitória) Matheus Rocha chegou no início do ano; disputou 25 jogos na temporada (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Capa chegou durante a temporada e tomou a vaga de titular na lateral esquerda (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Jordy Caicedo foi a contratação mais chamativa do Vitória. O clube não divulgou os valores pela negociação envolvendo o equatoriano de 21 anos (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Anselmo Ramon é o atleta que mais defendeu o Vitória nesta Série B. É autor de 5 gols é o artilheiro do time na temporada (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Negueba foi uma das últimas contratações do Vitória. Foi artilheiro da Série C neste ano (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Dedé chegou junto a Marciel e Matheus Manga. Teve algumas oportunidades com Geninho nos últimos jogos (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Baraka chegou ao Vitória em junho. Já foi capitão do time no ano (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Chegou como Matheus Manga, mas depois teve o nome mudado para Matheus Augusto (Foto: Leticia Martins/EC Vitória) Zé Ivaldo chegou para ser titular na zaga, mas até agora não deu certo. Disputou a reta final do Brasileiro de aspirantes (Foto: Divulgação/EC Vitória) Ítalo é outro que chegou para o time principal e foi parar no sub-23 (Foto: Divulgação/EC Vitória)

*supervisão do editor Herbem Gramacho