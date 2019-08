Vitória da Conquista: 142 kg de maconha são encontrados em ônibus de turismo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 142 quilos de maconha no KM 836 da BR 116, em Vitória da Conquista, na madrugada deste sábado (24). A droga foi encontrada no compartimento de bagagem de um ônibus de turismo que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Caruaru (PE). Em 2019, a PRF já apreendeu 10 toneladas de maconha nas rodovias federais que cortam a Bahia. O volume já supera as 5,8 toneladas apreendidas ao longo de todo o ano de 2018.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da PRF. No compartimento de bagagens foi encontrado em quatro caixas de papelão, 112 tabletes contendo a substância entorpecente, com peso aproximado de 82 quilos. As caixas estavam identificadas com o apelido do motorista do ônibus.

Questionado, o condutor de 23 anos, informou que recebeu as caixas lá em São Paulo por um desconhecido. Disse ainda que levaria a encomenda até a cidade de Campina Grande (PB), onde seria retirada, posteriormente, na agência da empresa. Que recebeu 100 reais pelo transporte.

Em continuidade a vistoria no bagageiro do ônibus, foi encontrada mais três sacolas contendo 72 pacotes do entorpecente. Após pesagem, a quantidade da maconha somou-se 60 quilos. O motorista indicou que as bagagens eram de propriedade de um dos ocupantes do coletivo. Ao ser identificado, o passageiro de 31 anos negou ser o responsável pelas sacolas.

De acordo com a PRF, os envolvidos receberam voz de flagrante delito e a ocorrência foi apresentada com o produto apreendido na Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista (BA), para adoção das providências cabíveis.

Já na noite de sexta-feira (23), uma mulher foi presa transportando 15 quilos de maconha em ônibus. O flagrante ocorreu na rodoviária de Irecê.

1 – 28/06/2019 – 3 toneladas – BR 116 – Feira de Santana – A droga estava escondida no compartimento de carga do caminhão entre sacas de farinha de mandioca. Contou com auxílio do cão farejador K9 (Friedel)

2 – 10/05/2019 – 1,8 toneladas – BR 101 – Alagoinhas – Maconha escondida compartimento carga caminhão

3 – 23/08/2019 – 1,8 toneladas – BR 116 – Jequié – Maconha escondida em meio a palets madeira no compartimento de carga caminhão