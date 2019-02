Vitória da Conquista decreta situação de emergência após forte chuva

A prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, decretou situação de emergência nesta segunda-feira (18), devido às chuvas que caíram nesse domingo na cidade de 338 mil habitantes, causando diversos prejuízos, mas sem deixar mortos ou feridos.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas em Conquista chegou a 82,4 milímetros, o maior volume registrado na Bahia neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) considera como fortes chuvas a partir de 50 mm.

As chuvas que vieram acompanhadas de trovoadas e relâmpagos iniciaram por volta das 15h30 e duraram cerca de 40 minutos. A enxurrada gerou alagamentos de ruas e invadiu diversas casas do Centro da cidade, como a da Rádio Brasil FM.

No Estádio Municipal Lomanto Júnior, onde ocorreu, entre as 17h e as 19h, o jogo entre Conquista e Bahia, pelo Campeonato Baiano, as chuvas derrubaram parte de um muro. A enxurrada levou equipamentos de trabalho e mercadorias de ambulantes.

Segundo o coordenador interino da Defesa Civil, Davi Ribeiro, um dos problemas mais graves aconteceu no canal do bairro Santa Cecília. Após limpeza na semana passada, “situação provocada pelo ser humano ocasionou um transbordo novamente no canal”.

Além dos entulhos jogados, havia um colchão na localidade, que “tampou novamente o canal e o volume acumulado arrastou o veículo de um morador que foi conduzido pela chuva, para a boca do canal”.

“Com isso, nós estamos sem trafegabilidade, mas estamos junto com o Corpo de Bombeiros e as secretarias municipais buscando dar uma adequada no trecho, justamente para que a sua normalidade comece a ser retomada”, disse Ribeiro.

Os bairros mais afetados em Vitória da Conquista foram Santa Cecília, Flamengo, Boa Vista e avenidas de grande circulação, como Luís Eduardo Magalhães e Siqueira Campos. Ciclovias nesses locais tiveram as estruturas bastante danificadas, ao ponto de necessitarem ser reconstruídas.

“Vamos buscar recursos junto ao Governo Federal para reconstruir as áreas que foram bastante atingidas na cidade. De qualquer maneira, já estamos trabalhando para a manutenção das vias, limpezas dos canais e análise das estruturas das pontes da cidade”, afirmou o prefeito Herzem Gusmão (MDB).

Sem abastecimento

O problema das chuvas afetou também o fornecimento de água para as cidades de Vitória da Conquista e Belo Campo, que são abastecidas pelas barragens de Água Fria I e II, localizadas em Barra do Choça, cidade vizinha a Conquista.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que “devido a falhas no fornecimento de energia elétrica nas regiões da barragem de Água Fria e da estação de tratamento, em função das fortes chuvas, o sistema de abastecimento encontra-se fora de operação”.

A Embasa informou já ter acionado a Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, para realizar os reparos necessários e restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos.

“Enquanto aguarda o restabelecimento da energia, a Embasa recomenda que os moradores mantenham a economia, consumindo de forma racional a água armazenada nos reservatórios domiciliares e evitando todas as formas de desperdícios”, diz um comunicado oficial.

O abastecimento será retomado de forma gradativa “imediatamente após a correção do problema no fornecimento de energia elétrica e algumas áreas da cidade e da zona rural dos dois municípios poderão sentir os reflexos desta parada imprevista”, afirmou a Embasa. A Coelba informou que o serviço foi normalizado às 21h50 de domingo.

Outras cidades onde houve volume alto de chuvas neste domingo, segundo o Inmet, foi em Brumado (70,2 mm), Piatã (55,6 mm), Santa Rita de Cássia (54,5 mm) e Senhor do Bonfim (52,4 mm) – todas elas ficam em regiões afastadas do litoral baiano.

Segundo a prefeitura desses municípios, não foram registrados maiores estragos. O Inmet informou que chuvas desse tipo já são esperadas para o Verão.

“Isso ocorre devido à massa de ar quente, com temperaturas elevadas, e a intensa evaporação ocasionada pelo sol no Verão. Geralmente, elas ocorrem depois de uns dias em que temos aquela sensação de mormaço”, disse a meteorologista Cláudia Valéria da Silva, do Inmet, segundo a qual até quarta-feira devem ocorrer mais chuvas do tipo na Bahia.