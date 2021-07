Vitória da Conquista faz mutirão para vacinar população que vive na zona rural

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a partir dessa segunda-feira (5) realizará mutirão de vacinação na zona rural de Vitória da Conquista. Equipes de oito unidades de saúde (Régis Pacheco, Capinal, Bate Pé, São Sebastião, Lagoa das Flores I, Pradoso, Lagoa Formosa e Inhobim I) estarão aplicando a 1ª dose na população do interior do município.

No distrito de José Gonçalves, a primeira dose será direcionada a gestantes. Já em Pradoso e Lagoa Formosa, haverá também a aplicação da 2ª dose Oxford/Fiocruz para aqueles que estão com data de retorno marcada para o dia 6 ou datas anteriores, e a aplicação da Coronavac também para os que estão com a segunda dose em atraso.

Na cidade, a segunda dose da vacina Oxford/Fiocruz estará disponível nesta segunda, das 9h às 13h. Todos aqueles que estão com data de reforço marcada no cartão de vacinação para o dia 6 de julho ou datas anteriores podem se dirigir ao Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CRPSO) ou à quadra da Igreja Nova Sião (Alto Maron).

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é a segunda dose da vacina que garante a imunização completa. Com isso, as pessoas não devem deixar de comparecer ao local de vacinação para tomar a segunda dose.