Vitória da Conquista recebe edição do Workshop Eficiência Energética

De que forma as empresas, instituições do setor público e privado e os condomínios de Vitória da Conquista podem apresentar projetos nas chamadas públicas e, assim, obterem recursos para implementar a eficiência energética? Para responder a esta pergunta, especialistas no assunto estarão no Workshop Eficiência Energética, que será realizado no dia 19, no Íbis Vitória da Conquista Hotel, que fica na avenida Deputado Ulisses Guimarães, no bairro de Felícia.

O evento, que é realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Coelba, com organização do Jornal Correio, tem a proposta de apresentar à sociedade o Programa de Eficiência Energética (PEE) da concessionária baiana de energia, mecanismo regulado pela Aneel o qual destina recursos para empresas e instituições de diversos setores da economia implantarem projetos de eficiência energética.

“Nossos clientes precisam saber que existem recursos disponíveis para projetos de eficiência energética. A ideia do workshop surgiu da necessidade de difundir esse conhecimento, buscando atrair mais adesão às chamadas públicas para que um número maior de consumidores possa economizar energia”, explica a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

O workshop, que neste ano já passou por outras cidades baianas (Salvador, Juazeiro, Barreiras e Feira de Santana), também traz experts em eficiência energética renomados em nível nacional que fornecem informações para que empresários e representantes do setor público possam economizar energia. Um deles é o especialista em projetos de iluminação artificial João Gabriel Pereira. “Dependendo do negócio, a iluminação pode ser responsável por mais da metade da energia consumida por uma empresa”, afirma.

Redução de custos

Segundo Pereira, que tem mais de 25 anos de experiência na área da iluminação, é importante entender esses fatores para reduzir os custos operacionais. “Um bom sistema de luz pode melhorar a produtividade de uma empresa em até 10%”, observa o especialista. Terceiro maior município baiano (atrás apenas de Salvador e Feira de Santana), Vitória da Conquista tem Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 6,2 bilhões, o que corresponde a 2,41% do PIB total do estado, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando o assunto é consumo de energia elétrica, o ar-condicionado costuma figurar entre os maiores vilões. Nesse sentido, o vice-presidente de eficiência energética da Associação Brasileira de Refrigeração (Abrava) e especialista em sistemas de climatização e ar condicionado, Tomaz Cleto, demonstrará como é possível tornar o uso do aparelho mais eficiente.

Climatização eficiente

Os sistemas de ar condicionado estão presentes em diversos campos de atuação, como residências, edifícios comerciais, hospitais e laboratórios, na indústria e galpões de logística. Esses sistemas, que estão aliados ao aspecto do conforto ambiental, quando ‘eficientizados’, podem gerar retornos financeiros para as empresas e instituições.

“É extremamente sensível investir em sistemas de ar-condicionado eficientes, não só apenas na questão de equipamento, mas em toda a concepção do sistema para que haja meios de ter um consumo menor no prédio, por exemplo. É extremamente importante ter sempre esse olhar”, defende Cleto.

Chamada pública

No período da tarde, os especialistas da Coelba Lucíola Herculano e Vitor Peixoto explicarão ao público conquistense como funcionam o PEE e o mecanismo de chamada pública da Coelba, respectivamente. Na sequência, o analista de Negócio Liberalizado Bruno Spínola abordará a importância da Neoenergia Comercialização para os grandes consumidores.

A chamada pública de projetos (CPP) acontece da seguinte forma: anualmente um edital é lançado para convocar a sociedade a apresentar projetos de eficiência energética que estejam de acordo com os critérios técnicos estabelecidos, entre eles a viabilidade econômica das ações propostas. Neste ano, o documento vigorou entre março e maio, mas há a perspectiva de fazer uma nova chamada ainda em 2019.

Serviço

O quê: Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas da Coelba

Quando: quinta-feira, 19 de setembro

Onde: Íbis Vitória da Conquista Hotel (Av. Dep. Ulisses Guimarães, 25, bairro Felícia)

Horário: 8h às 16h30

Inscrições gratuitas: https://oferta.correio24horas.com.br/eeconquista





