Vitória da Conquista tem a madrugada mais fria do ano: 9,2 graus

Se você que mora em Salvador tem batido o queixo com os 20 graus que a temperatura tem registrado nas madrugadas, como seria encarar 9,2 graus em Vitória da Conquista, no oeste baiano? Sim, a Suiça baiana teve a madrugada mais fria do ano nessa quarta-feira (26). A sensação térmica por lá foi de 8,2 graus. Na Chapadada Diamantina, os moradores da cidade de Piatã também tiveram que apelar para cobertores bem grossos, é que lá foi registrada a segunda temperatura mais baixa do estado nessa madrugada: 11,1 graus.

De acordo com meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dados foram levantando pelas estações automáticas que eles possuem no estado. "Salvador se manteve com a mesma temperatura dos últimos dias, 20,9 graus. Só que, com os ventos, fica com a sensação térmica mais baixa. No entanto, essa não foi a temperatua mais baixa registrada esse ano. Não houve modificação quando comparado aos últimos dias", explica.

Ainda segundo a meteoroligista, pelo menos até esta quinta-feira (27) a temperatura deve manter esse patamar mais frio, voltando depois ao patamar antigo. Se você que gosta de frio já está preocupado com a volta daquele calor que faz a gente pingar de suor, fique tranquilo. Ainda vai demorar dele chegar. Não vamos ter frio de bater o queixo, mas as temperaturas mais amenas vão permanecer, pelo menos, até meados de setembro.