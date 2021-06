Vitória derrota o Santos por 2x0 no Brasileirão de Aspirantes

O Vitória ganhou o segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (24), o Leão bateu o Santos por 2x0 no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Hítalo e Tássio marcaram os gols rubro-negros, no duelo válido pela 3ª rodada da competição.

O placar foi aberto ainda aos oito minutos do primeiro tempo. Hítalo recebeu cruzamento no segundo pau e cabeceou com força para o fundo das redes, sem dar qualquer chance de defesa ao goleiro Diógenes.

O Peixe ficou perto do empate aos 20 minutos, quando Kevin Malthus deu passe para Rwan Seco, que colocou Victor Yan cara a cara com Cabral. Mas o goleiro do Vitória se esticou e fez grande defesa, impedindo o gol santista.

Aos 37 minutos, Maykon Douglas caiu em campo, foi atendido pela equipe médica e levado para a ambulância, sendo substituído por João Gabriel. Após o jogo, o Vitória informou que o jogador está bem.

Atualização: está tudo bem com o atleta Maykon Douglas ????????. — ECVitória (@ECVitoria) June 24, 2021

Durante o segundo tempo, o rubro-negro se fechou no campo de defesa, e o Santos teve dificuldade para criar chances de empate. Nos acréscimos, aos 46 minutos da etapa, veio o segundo gol do Leão: Tássio recebeu sozinho na grande área e só empurrou para o fundo das redes.

O Vitória volta a entrar em campo pelo Brasileirão de Aspirantes no dia 1º de julho, quando enfrenta o CRB às 15h, no Barradão. O Leão está invicto até aqui: antes de bater o Santos, já havia ganhado do Avaí por 1x0 na rodada passada, no Barradão, e empatado com o Bahia em 0x0 na estreia. Ao todo, soma sete pontos.