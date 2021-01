Vitória divulga prévia de novos uniformes para a temporada 2021

O Vitória divulgou uma prévia da marca própria e dos novos uniformes que serão utilizados na temporada 2021. Em postagem nas redes sociais, o clube mostrou partes da camisa rubro-negra, que terá listras horizontais em vermelho e preto, e também da branca, com detalhes em preto e vermelho nas mangas.

Outra coisa que é possível notar é que os uniformes foram produzidos pela marca própria do clube. "Tiramos a capa que nos vestia. Agora, o nosso manto é a nossa pele! O nosso manto é o nosso grito!", diz uma segunda postagem do Leão, que usou a hashtag SouNego.

Desde 2019, o uniforme do Vitória é produzido pela Kappa. O contrato é válido até o fim deste ano, mas deve ser rescindido para que o time possa jogar com as peças da sua marca própria.

Em setembro de 2020, o presidente do clube, Paulo Carneiro, anunciou, em áudio divulgado pelo Whatsapp, que o Leão teria uma marca própria de uniformes.

"Vamos fortalecer nossa marca, que a partir de novembro vai apresentar ao mercado sua marca de material esportivo, seu enxoval e inaugurando a sua loja de conceito no Salvador Shopping. Com o trabalho e apoio de todos, vamos ser fortes novamente", disse o dirigente, na época.