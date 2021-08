Vitória é condenado a pagar mais de R$ 1 milhão a goleiro que fez oito jogos

O Vitória foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar mais de R$ 1 milhão ao goleiro João Gabriel, que processou o clube pelo não recebimento de 16 meses de salários. O goleiro, que disputou oito jogos pelo time, deixou o rubro-negro em maio deste ano, por liminar.

De acordo com a decisão sentenciada pela juíza do caso, Vivianne Tanure Mateus, o clube deixou de pagar os salários do goleiro a partir de junho de 2019, além de não recolher o FGTS e não ter cumprido com auxílio moradia - o que soma um débito de R$ 1.113.777,40. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias.

Na sentença, a juíza declara que o Vitória "não nega o inadimplemento salarial", e que também não provou a quitação das dívidas apontadas por João Gabriel. Consta ainda na decisão que parte expressiva do débito se deu antes da pandemia do coronavírus, o que "fragiliza a tese defensiva acerca do impacto deste fator no inadimplemento contratual".

A decisão cabe recurso, e a tendência é que o Vitória recorra. O clube é condenado pela sentença a pagar os seguintes débitos:

Diferenças de FGTS nos meses que não houve depósito, bem como terço de férias de 2019 e 2020 e 13º salário de 2020;

Salários dos meses de junho e dezembro de 2019; de maio a dezembro de 2020; e de janeiro a março de 2021;

Gratificações natalinas de 2019 e 2020;

Diferença do terço de férias de 2019;

Auxílio moradia referente aos meses de junho e dezembro de 2019, além de maio de 2020 a março de 2021;

Valor da cláusula compensatória em razão da rescisão de contrato;

Diferenças de FGTS em razão da integração do auxílio moradia;

Restituição do valor deduzido indevidamente da remuneração do jogador;

Multa de 40% do FGTS;

Multa sobre os valores deferidos e reconhecidos como devidos pelo jogador.

Cria da base do Vitória, João Gabriel estava em sua segunda passagem pelo clube. O goleiro deixou a Toca do Leão em 2011 e retornou em 2018, contratado por empréstimo na gestão do presidente Ricardo David. Naquele ano, ele assumiu a titularidade do time nas últimas cinco rodadas da Série A, se destacou e renovou contrato por mais três anos.

Em janeiro de 2019, o jogador lesionou o joelho, passou por cirurgia e retornou em março. Fez três jogos antes de Paulo Carneiro assumir a presidência do clube. Depois, não teve oportunidade no time. Na temporada passada, foi emprestado ao Sampaio Corrêa e retornou à Toca no início de 2021.

Fora dos planos do clube, João Gabriel entrou com uma ação na Justiça do Trabalho solicitando a rescisão contratual com o Vitória e, em maio deste ano, recebeu uma liminar favorável.