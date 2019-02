Vitória é condenado a pagar R$ 2,5 milhões a Neto Coruja

Já mergulhado em dificuldades financeiras profundas em 2019, o Vitória teve uma séria derrota na Justiça do Trabalho nesta quarta-feira (20). O clube acabou condenado a pagar R$ 2,5 milhões ao volante Neto Coruja, que deixou o Leão em 2015.

Coruja acionou o Vitória em 2017, alegando erro grave do departamento médico do clube ao tratar uma lesão que o atleta teve no tendão patelar do joelho esquerdo em 2011, quando estava em seu segundo ano como profissional.

Segundo o processo, especialistas de joelho recomendariam o tratamento por meio cirúrgico, enquanto os médicos do Vitória preferiram um tratamento conservador, que acabou comprometendo em definitivo a recuperação do atleta. A operação só ocorreria em agosto de 2012.

A juíza Alessandra Barbosa de Andrade, da 29ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, determinou o pagamento de um seguro obrigatório não contratado no valor de R$ 600 mil e a indenização pela não renovação do contrato de Coruja por um período de estabilidade no valor de R$ 650 mil.

Além disso, determinou e a complementação salarial do jogador, já que nos últimos 15 meses do contrato, encerrado em junho de 2015, o Vitória teria reduzido o valor dos seus vencimentos. A multa é de R$ 30 mil por mês mais 13º salário e FGTS.

Procurados pelo CORREIO, o Vitória disse que se trata da decisão em primeira instânica, e que irá recorrer dela. Já o advogado de Coruja, Filipe Rino, disse que irá recorrer caso o clube tome essa decisão.

Revelado pelo Vitória, Neto Coruja subiu ao time principal em 2010, quando foi titular inclusive dos dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Santos. Sempre em meio às lesões, jogou no Leão até a temporada 2014. Em 2015, acabou emprestado ao ABC, mas pouco jogou. No final daquele ano, o volante anunciou aposentadoria, aos 28 anos.