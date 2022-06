Vitória e Volta Redonda vão se enfrentar novamente após 44 anos

O jogo da 9ª rodada da Série C do Brasileiro não será o primeiro entre Vitória e Volta Redonda, mas já faz um bom tempo que as duas equipes não se encontram. O confronto das 16h de domingo (5) será o quinto da história e voltará a ser disputado após 44 anos. A última vez que o Leão enfrentou o time do Rio de Janeiro foi em 1978. Como o Barradão foi inaugurado em 1986, o duelo será inédito no estádio.

Naquele 14 de maio, o Vitória venceu fora de casa, por 1x0, com gol de Mardoni, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. No ano anterior, no mesmo torneio, as equipes empataram duas vezes, primeiro em 0x0 e depois em 1x1. Sena anotou para o rubro-negro e Botelho para o adversário.

A primeira vez que Vitória e Volta Redonda se enfrentaram foi em 5 de dezembro de 1976, pelo Torneio José Américo de Almeida Filho, que reunia campeões e vice estaduais da região Nordeste. Apesar de representar o Sudeste, o time do Rio de Janeiro participou como convidado e perdeu para o rubro-negro por 3x1. O Leão se sagrou campeão.

Na Série C, Vitória e Volta Redonda têm campanhas semelhantes e somam 10 pontos cada. O rubro-negro está em 12º lugar. O adversário está uma posição acima, em 11º, porque leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). Primeiro time do G8, o Manaus é o 8º colocado, com 12 pontos. Líder da Série C, o Mirassol soma 17.