Vitória embarca nos braços da torcida rumo à Belém para decisão na Série C

Entre abraços, gritos e tapas calorosos da torcida rubro-negra, o elenco do Vitória se despediu de Salvador na tarde desta quinta-feira (22) rumo à Belém, no Pará, onde vai enfrentar o Paysandu neste sábado e busca dos três pontos que garantem o tão sonhado acesso do Leão de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Nomes como Rafinha, Tréllez, Dionísio e o goleiro Dalton foram os mais ovacionados pelos torcedores presentes, que vibraram e incentivaram o técnico João Burse, além do presidente recém-eleito Fábio Mota.

Muito antes do ônibus rubro-negros dar as caras no Aertoporto Internacional de Salvador, torcedores como o estudante Pedro Henrique, de 19 anos, já aguardavama ansisosamente o elenco do time do coração aparecer.

“A emoção me trouxe até aqui, né cara? Ser Vitória é surreal. O Vitória é Colossal, todos nós sabemos. Acompanho esse time desde os meus seis anos de idade, sou apaixonado, sou torcedor fanático, não perco um jogo, e não poderia faltar nesse momento tão importante para o clube e pra gente também. Um momento decisivo, onde nós precisamos passar energias positivas e o apoio da torcida aos jogadores para eles chegarem lá contra o Paysandu, a gente brocar e subir”, afirmou o estudante.

E o pensamento dele e de muitos outros torcedores está fixado no jogo do fim de semana, na possibilidade de ver o Vitória fazer mais um bom jogo na Série C e vencer o Paysandu fora de casa. Mas nem sempre foi assim. Se agora o clima é de festa, Pedro lembra de momentos difíceis vividos no começo do campeonato e que não davam esperança de que o clube pudesse brigar pelo acesso de divisão.

Foi um ano difícil, né? Eu acompanhei todos os jogos, faço parte dos cinco mil torcedores que iam todos os jogos. Nós fazíamos a festa mesmo com o Vitória perdendo ou o Vitória ganhando. Houve aquela situação com o Floresta, que a gente tomou 1x0 dentro de casa, foi decepcionante demais. Ver que a torcida voltou a ir ao estádio, que o time em seguida foi embalando com a chegada do nosso técnico João Burse, é surreal cara, emocionante demais. Sentimento que não dá para descrever”, completou

E para que esse cenário hoje seja diferente do começo da Série C, o time precisou passar por uma série de mudanças internas, com trocas no comando técnico, e também no comportamento do time em campo. Na opinião de Caio Sales, 23, estudante de direito, que foi pela primeira vez levar o Vitória no aeroporto, existe um nome que é responsável pela melhora do Vitória: João Burse. “O destaque é o técnico, com toda a certeza. Burse, depois que chegou, melhorou muito o time”, analisou.

Mas Daniel lembra, também, que outro fator fundamental para a boa fase do Vitória, e que se repetiu na tarde desta quinta-feira, é a torcida presente, empurrando o elenco das arquibancadas - ou colados com o ônibus na porta do aeroporto.

Eu não tenho o costume de vim aqui [no aeroporto], mas com o Vitória entrou nessa situação de Série C, acredito que a torcida é mais importante do que tudo. Então acho que a gente estar aqui fazendo isso é muito mais importante do que qualquer coisa, a torcida merece destaque e vamos levar o time de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro”, disse o rubro-negro.

E para estar nesse momento marcante do Leão na temporada vale de tudo, inclusive pedir uma folga no trabalho, como fez a técnica de enfermagem Rosane Almeida, 27. “Tive que pedir folga no trabalho para estar aqui hoje. Esse ano eu fui para a grande maioria dos jogos e na volta do time eu vou estar para comemorar e buscar eles aqui”, celebrou a fanática torcedora do Vitória há mais de duas décadas.

E o entusiasmo é tão grande que não dá nem para esconder a confiança nos artilheiros rubro-negros para o jogo de sábado. “Sábado vai ser 2x0 para o Vitória”, arriscou Pedro. O estudante ainda lembrou que já cravou o placar do time em outra oportunidade e, ao ser questionado sobre os autores dos gols, não pensou duas vezes: “Um de Tréllez e um de Rafinha”, completou.