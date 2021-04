Vitória empata com 4 de Julho e se classifica na Copa do Nordeste

Sem dar sorte ao azar, o Vitória confirmou a classificação para a fase mata-mata da Copa do Nordeste ao empatar com o 4 de Julho pelo placar de 1x1 no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O time da casa saiu na frente e o Leão deixou tudo igual com Ygor Catatau.

Com o resultado desse e dos demais jogos que ocorriam simultaneamente pela rodada final da fase de grupos, o Vitória se classificou como o segundo colocado do grupo B, com 13 pontos. O Leão vai enfrentar o Altos, também do Piauí, nas quartas de final.

A vaga é decidida em confronto único, que vai acontecer no Barradão, no próximo fim de semana, com data ainda a definir. De quebra, o Leão aumentou a sequência invicta para dez jogos, considerando todas as competições (Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano).





Confrontos das quartas de final

(Foto: Copa do Nordeste/Divulgação)





O jogo

A partida começou movimentada para os dois lados, mas com as melhores chances para o rubro-negro. O lateral esquerdo Roberto, nascido no Piauí, teve a primeira grande chance logo no primeiro minuto, ao receber passe de David, e chutou para fora.

O Vitória passou a dominar as ações e até teve uma bola na trave, em chutaço de Vico - ele que já tinha parado na trave duas vezes contra o Rio Branco-ES, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

No entanto, foi o time da casa que saiu na frente. Aos 16 minutos, o aniversariante do dia Ted Love recebeu dentro da área e rolou para o centroavante Dudu completar para as redes, na primeira chance real dos piauienses.

O gol marcado mudou a temperatura do jogo. O Vitória sentiu o golpe e, mesmo com mais volume, pouco ameaçou o gol adversário. Enquanto isso, o atual campeão piauiense conseguia administrar o resultado, mas também não levou perigo para Lucas Arcanjo. Uma das principais formas que o 4 de Julho buscava eram as jogadas com Ted Love, baixinho que fez a jogada do gol.

Segundo tempo

O técnico Rodrigo Chagas decidiu usar o banco de reservas. Após perder Vico machucado ainda na primeira etapa e colocar Ygor Catatau em campo, ele sacou Alisson Farias para a entrada de Ruan Nascimento no intervalo. O Vitória voltou a crescer e a levar mais perigo, como no início do primeiro tempo. Isso gerou uma quantidade maior de faltas do time adversário. Em uma delas, o volante Cinelton foi expulso aos 12 minutos, ao levar o segundo cartão amarelo.

A superioridade numérica fez Chagas abrir mão de um dos volantes para tornar o time mais ofensivo. Com isso, Eron entrou no lugar de Cedric, que é lateral de origem mas vem atuando no meio de campo. As mudanças surtiram efeito prático aos 29 minutos, quando Ygor Catatau recebeu belo lançamento e, na cara do gol, tocou na saída do goleiro Jaílson. A assistência foi por conta de David, a terceira dele na temporada.

O gol de empate fez o Vitória crescer e, daí em diante, só deu Leão. Apesar da pressão e das chances criadas, com algumas boas defesas do goleiro Jaílson, o placar ficou em igualdade. Nada que atrapalhe os planos do rubro-negro, que não alcançaria o líder Fortaleza mesmo que vencesse e vai ter a vantagem de jogar as quartas de final em casa.





FICHA TÉCNICA - 4 de Julho 1x1 Vitória - 8ª rodada da Copa do Nordeste 2021

4 de Julho: Jaílson; Wilsinho (Esdras), Marcelo, Caio e Chico Bala; Cinelton, Edinaldo, Hiltinho (Diguinho) e Esquerdinha (Rômulo); Ted Love (Pica Pau) e Dudu Beberibe (Etinho). Técnico: Flávio Araújo

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), João Victor, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Cedric (Eron) e Alisson Farias (Ruan Nascimento); David, Vico (Ygor Catatau) e Samuel (Hítalo). Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Lindolfo Monteiro, em Teresina

Gols: Dudu Beberibe, aos 17 minutos do primeiro tempo; Ygor Catatau, aos 29 do segundo tempo

Cartão amarelo: Ted Love, Flávio Araújo; João Victor, Ygor Catatau, Rodrigo Chagas

Cartão vermelho: Cinelton

Arbitragem: Leandro Bizzio, auxiliado por Oberto da Silva e Kildenn Tadeu Morais De Lucena (trio da Paraíba).



*com orientação do editor Herbem Gramacho