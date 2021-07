Vitória empata com CRB e vira líder no Brasileirão de Aspirantes

Em um confronto de invictos no Brasileirão de Aspirantes, Vitória e CRB ficaram no empate em 0x0 na tarde desta quinta-feira (1º), no Barradão, pela 4° rodada do Brasileirão Sub-23.

Com o resultado, o rubro-negro chegou aos oito pontos e pulou para a liderança do Grupo A. O segundo colocado é o Corinthians, que perdeu na rodada para o Fluminense, por 1x0, fora de casa.

Até aqui, o Vitória ganhou dois jogos, sobre Santos e Avaí, e empatou outras duas partidas, com Bahia e CRB. Na próxima rodada, o Leão visita o Fortaleza, no dia 15, às 15h, no CT Ribamar Bezerra, no Ceará.