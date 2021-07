Vitória empata com Goiás na reta final do jogo e deixa o Z4

O Vitória ampliou a sua sequência sem vencer na Série B, mas pelo menos evitou o pior no Barradão. Neste sábado (3), o Leão empatou com o Goiás em 1x1, pela 9ª rodada da competição, e deixou a zona de rebaixamento, saindo de 18° para 16° lugar.

O rubro-negro chegou a ocupar a lanterna da Série B, quando estava perdendo por 1x0 durante quase meia-hora no segundo tempo de jogo. Porém, Bruno Oliveira fez o gol que tirou a equipe do Z4. O Leão segue com apenas uma vitória na competição, conquistada sobre o Brusque, há quatro rodadas.

Ramon Menezes tentou mexer no time. Promoveu a estreia do zagueiro Thalisson Kelven, retornou o volante João Pedro para a vaga de titular e pôs Cedric no meio-campo. No entanto, as dificuldades de criação do rubro-negro continuaram.

Após um primeiro tempo em que teve mais posse de bola, mas não conseguiu marcar, o Vitória sofreu gol aos 9 minutos da etapa final, de Dadá Belmonte. Foi nesse momento que o Leão ocupou a lanterna, com seis pontos.

O Vitória acordou e parou três vezes na trave. Dinei, logo no início do segundo tempo, além de Raul Prata e David, logo após o gol do Goiás, acertaram as balizas do Barradão.

O time de Ramon continuou lutando e conseguiu empatar aos 40. Bruno Oliveira, um dos atletas que entraram bem no jogo na etapa final, fez um belo gol de falta, tirando o Vitória da zona de rebaixamento.

O rubro-negro agora tem sete pontos em nove jogos. Com isso, ficou em 16º lugar, mesma pontuação do 17º, o Brasil de Pelotas, porém o Leão tem um saldo de gols melhor e não entra no Z4 até o fim da rodada.

Agora, o Vitória visita o Confiança, em Aracaju. O duelo será no sábado (10), às 19h. A equipe sergipana tem oito pontos e está em 15º na tabela.

Não se impôs

O Goiás entrou em campo poupando atletas importantes como o meia Elvis e o atacante Bruno Mezenga. Claramente, a equipe de Pintado teve uma proposta diferente da habitual: tentou poupar-se mais e buscar o contra-ataque.

Com campo e posse de bola para jogar, o Vitória conseguiu ocupar mais a zona de ataque no primeiro tempo. Porém, esbarrou de forma deprimente na limitação técnica da equipe. Dinei, enquanto camisa 9, tentava se movimentar para receber passes, mas não foi acionado dentro da área.

Foram mais de 30 minutos de jogo feio, sem chances criadas. A primeira veio com Alef Manga, aos 36, que disparou em contra-ataque e chutou de fora da área, exigindo bela defesa de Ronaldo. O Leão só assustou aos 42, quando Ronan chutou da entrada da área e Tadeu pegou.

A melhor chance do rubro-negro foi na bola parada. Aos 46, Soares colocou a bola na segunda trave em cobrança de falta e João Pedro desviou de pé, cruzado, e o chute saiu raspando a trave.

Gol salvador

O Goiás voltou com seus dois atletas principais, Elvis e Bruno Mezenga, para a etapa final. Com isso, indicava que queria jogo. Até que o Vitória foi quem assustou no início, com Dinei. O camisa 9 chutou de longe e acertou a trave.

Na sequência, Raul Prata cobrou falta e obrigou Tadeu a fazer grande defesa. O Goiás acordou aos sete, quando Caio Vinícius recebeu a bola na área, girou para cima do zagueiro e acertou o travessão.

O início movimentado teve sequência aos nove minutos, quando o Goiás abriu o placar. Elvis lançou Apodi na direita, que, com liberdade, cruzou na área. Bruno Mezenga protegeu para Dadá Belmonte, que se aproximou de Ronaldo e fez 1x0.

Atrás do placar, o Vitória acordou. Ramon colocou Guilherme Santos e David nas vagas de Ronan e Soares e o time conseguiu produzir mais no ataque. Aos 22, Guilherme recebeu cruzamento de Raul Prata e chutou fraco para defesa de Tadeu. Aos 26, Pedrinho cruzou na medida e Raul Prata apareceu na pequena área para cabecear na trave.

O Leão parou outra vez na trave aos 32 minutos, quando Pedrinho cruzou da esquerda e David cabeceou com força, no travessão. A pressão rubro-negra era clara e valeu a pena: aos 40 minutos, Bruno Oliveira cobrou falta com muita categoria e balançou as redes de Tadeu.

Vitória 1x1 Goiás - 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo; Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Pedrinho; João Pedro (Bruno Oliveira), Cedric e Pablo Siles (Fernando Neto); Soares (Guilherme Santos), Dinei e Ronan (David). Técnico: Ramon Menezes.

Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Heron); Breno, Caio, Dadá Belmonte (Luan Dias) e Albano (Elvis); Alef Manga (Miguel Figueira) e Índio (Bruno Mezenga). Técnico: Pintado.

Gols: Dadá Belmonte, aos 9, e Bruno Oliveira, aos 40 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Pedrinho (Vitória); Miguel Figueira, Bruno Mezenga, Breno e Elvis (Goiás)

Arbitragem: Marco Aurelio Fazekas Ferreira, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Frederico Soares Vilarinho (trio de MG)