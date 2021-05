Vitória empata com o Guarani fora de casa na estreia da Série B

O Vitória não deu espetáculo, mas mostrou bom futebol fora de casa na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (28), o Leão empatou em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. As duas equipes fizeram um jogo bastante movimentado, mostraram iniciativa e registraram as principais investidas na etapa inicial, quando comemoraram os gols.

O Vitória teve mais posse de bola e abriu o placar logo no começo do jogo. A rede foi estufada com a assinatura de Soares. Ofensivo, o meia deu trabalho ao adversário e foi o destaque do primeiro tempo. A partida marcou as estreias de dois recém-contratados do Leão. O atacante Guilherme Santos vestiu a camisa de titular e o meia Bruno Oliveira entrou durante a etapa final.

O duelo também teve a estreia do técnico Daniel Paulista no comando do Guarani. Diante do Vitória, o Bugre não conseguiu se impor em casa, porém chegou ao empate com Bidu. O ritmo do jogo caiu no segundo tempo, mas ainda assim os times foram propositivos. Nos minutos finais, o Vitória ficou com um jogador a menos, após Pedrinho ser expulso.

O JOGO

O torcedor do Vitória não precisou esperar muito para comemorar o primeiro gol do time do coração na Série B 2021. O tento foi assinado por Soares, após oito minutos de bola rolando. O meia recebeu passe de Samuel, chutou de fora da área, viu o goleiro Rafael Martins aceitar e saiu para o abraço: 1x0.

O Guarani reagiu com Bruno Sávio, que chutou cruzado e exigiu defesa de Ronaldo. Na sequência, Bidu cobrou escanteio, Davó subiu livre, cabeceou para o chão, mas Ronaldo conseguiu espalmar. O goleiro rubro-negro passou a não ter vida fácil e também precisou defender o chute forte de fora da área de Andrigo.

A pausa nas investidas do Bugre se deu quando David foi na linha de fundo e cruzou para Samuel. O centroavante finalizou desequilibrado, só que Rafael Martins defendeu. O Vitória não conseguiu ampliar e viu os donos da casa igualarem o marcador.

Aos 28 minutos, o Guarani construiu a jogada de pé em pé, com direito a toque de calcanhar de Andrigo em meio ao vacilo da defesa rubro-negra. Ao final, Júlio César serviu Bidu, que chegou sem marcação pela esquerda e chutou cruzado: 1x1.

Pouco tempo depois, Soares quase marcou um golaço. O meia aproveitou a saída errada do Guarani, driblou bonito o marcador e bateu da entrada da área. A bola tocou na trave e foi para fora. Na sequência, foi a vez da defesa do Vitória falhar e dar oportunidade ao ataque do Bugre. O passe errado de Raul Prata foi aproveitado por Davó, que avançou, bateu forte e viu Ronaldo defender mandando para escanteio.

Lá e cá, o Vitória voltou a assustar duas vezes já próximo ao intervalo por iniciativa de Soares. Primeiro, o meia cruzou na medida para David cabecear e o atacante mandou a bola bem perto da trave. Depois, o camisa 10 cobrou falta e João Pedro desviou, mas Rafael Martins conseguiu dar um tapinha por cima do travessão.

A primeira tentativa do Vitória no segundo tempo foi de Samuel. O centroavante recebeu de João Pedro e chutou colocado. A bola passou perto da trave, mas saiu pela linha de fundo. O Guarani tentou com Bidu, que também finalizou para fora.

No finalzinho do jogo, Régis, ex-Bahia, teve a chance de virar o jogo para o Guarani. O lançamento de Bidu o deixou cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas a tentativa de cobertura do meia acabou com a bola para fora. Aos 44, o Vitória ficou com um a menos em campo. Por falta em Matheus Souza, Pedrinho foi expulso de campo.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória agora muda a chave e volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quinta-feira (3), o rubro-negro disputa o primeiro jogo da terceira fase do torneio contra o Internacional. O jogo será às 19h, no Barradão. O Leão jogará a segunda rodada da Série B do Brasileiro no dia 7, às 20h, quando estreia como mandante na competição, contra o Náutico.

FICHA TÉCNICA

Guarani 1x1 Vitória - 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Guarani: Rafael Martins, Pablo, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Índio (Tony) e Andrigo; Bruno Sávio (Matheus Souza), Júlio César (Renanzinho) e Davó (Régis). Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Ronaldo, Raul Prata, Marcelo Alves, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (Fernando Neto) e Soares (Bruno Oliveira); David, Samuel (Samuel Granada) e Guilherme Santos (Ygor Catatau). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas

Gol: Soares, aos 8 minutos, e Bidu, aos 28 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Gabriel Bispo, Thales, Régis

Cartão vermelho: Pedrinho

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro Lima, auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva (Trio de Alagoas).