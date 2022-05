Vitória empata sem gols com a Aparecidense e segue na zona da Série C

A zona de rebaixamento voltou a ser realidade para o Vitória na Série C do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (9), o rubro-negro empatou por 0x0 com a Aparecidense no jogo que fechou a 5ª rodada e ficou em 17º lugar, com quatro pontos.

Após o Brasil de Pelotas vencer o Remo no fim de semana, só uma vitória em Aparecida de Goiânia (GO) tiraria o Leão do Z4, mas o time baiano não conseguiu colocar a bola na rede. Quem se saiu melhor foi o goleiro Pedro Henrique, da equipe adversária, destaque do duelo.

A Aparecidense segue sem ganhar como mandante na competição e o Vitória como visitante. Antes, o rubro-negro havia perdido fora de casa para Remo e Ypiranga-RS.

Um cenário preocupante é que um quarto da primeira fase já ficou para trás. São 19 rodadas na primeira fase. Além de estar na zona que cai para a Série D, o Vitória já se encontra quatro pontos atrás do Manaus, oitavo colocado. Os oito melhores avançam para tentar o acesso na fase dos quadrangulares.

Sem bola na rede

O primeiro tempo exigiu bastante paciência do torcedor. Vitória e Aparecidense fizeram um jogo truncado, brigado, em que a forte marcação chamou mais a atenção do que a criatividade. O primeiro chute próximo ao gol só saiu após 15 minutos de bola rolando, quando Alisson Santos recebeu de Jefferson Renan e mandou a bola para fora.

Apesar de terem dividido a posse de bola, o Vitória teve mais domínio do jogo, só que não conseguiu se aproveitar disso para mudar o placar. Em cobrança de falta ensaiada, Sánchez rolou para Jefferson Renan, que invadiu a área e tentou cruzar, mas foi impedido por Pedro Henrique. O goleiro da equipe goiana saiu bem do gol e travou o chute.

As melhores investidas da etapa inicial foram registradas pela Aparecidense. Primeiro, Nilson Júnior avançou livre em direção à meta, se precipitou para chutar e Lucas Arcanjo defendeu em dois tempos. Na sequência, após cruzamento na área, a bola bateu na barriga de Robert e sobrou para Alex Henrique, que, de cara para o gol, furou.

O último lance antes do intervalo foi do Vitória. Tréllez aproveitou cruzamento da direita e cabeceou; Pedro Henrique fez a defesa.

As equipes voltaram para ao segundo tempo com mais disposição ofensiva. A Aparecidense chegou com Renato, em chute forte para fora. Lá e cá, Alisson Santos se aproveitou da velocidade e percorreu quase o campo inteiro pelo lado esquerdo, foi na linha de fundo e cruzou para Tréllez, que chegava na área. O centroavante ainda conseguiu chutar a bola, mas sem força suficiente para empurrá-la para o gol. Melhor para o goleiro Pedro Henrique de novo.

A Aparecidense teve chance com Alex Henrique em lambança da defesa rubro-negra, num lance que terminou com Mateus Moraes dando um chutão torto para a linha de fundo. O Vitória teve grande oportunidade com Luidy, que limpou e chutou cruzado para o gol, com pontaria certeira, mas Pedro Henrique espalmou, em bela defesa.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense 0x0 Vitória - 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Aparecidense: Pedro Henrique, Luan Sales, Wanderley, Ricardo Lima e Breno (Rodrigues); Bruno Henrique, Rodriguinho (Cardoso), Nilson Júnior (Renato) e Robert (Daniel de Pauli); Joãozinho e Alex Henrique (Felipe Menezes). Técnico: Eduardo Souza.

Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes e Sanchez; João Pedro, Léo Gomes (Dionísio) e Gabriel Santiago (Miller); Jefferson Renan (Roberto), Santiago Tréllez (Guilherme Queiroz) e Alisson Santos (Luidy). Técnico: Fabiano Soares.

Estádio: Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Cartão amarelo: Vanderley; Yuri, Mateus Moraes e João Pedro

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Heitor Alex Eurich e Wagner Júnior Bonfim Ledo (trio do Paraná).