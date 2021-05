Vitória empresta Alisson Farias ao CRB

O atacante Alisson Farias não vai mais defender as cores do Vitória nesta temporada. O jogador foi emprestado até o final do ano ao CRB e deixa Salvador na terça-feira (25) rumo a Maceió. Antes, ele teve o contrato com o rubro-negro prolongado até junho de 2022.

A contratação foi anunciada pelo CRB nesta segunda-feira (24). O Vitória confirma a negociação. A equipe alagoana estreia na Série B do Brasileiro np sábado (29), às 16h, contra o Remo, no estádio Rei Pelé. Uma cláusula contratual o impedirá de enfrentar o rubro-negro na competição.

"O atleta teve excelente passagem pelo Galo em 2019, onde jogou a Série B, marcando cinco gols e dando sete assistências. Alisson volta como um grande reforço e com o objetivo de trazer a experiência dele na competição e brigar pelo acesso. O último clube do atleta foi o Vitória, onde estava desde 2020. Alisson já teve também passagens pelo Internacional, Coritiba e Sport Recife", postou o CRB nas redes sociais.

Alisson Farias tem 25 anos e chegou à Toca do Leão no começo de 2020 após se destacar na Série B de 2019 justamente pela equipe alagoana. No total, o atacante disputou 33 jogos com a camisa do Vitória e marcou seis gols. Após se destacar com a camisa vermelha e preta no começo do ano passado, ele sofreu com lesões, perdeu espaço no time e vinha sendo questionado.