Vitória empresta Neilton ao Hatta Club, dos Emirados Árabes

Neilton já não circula mais na Toca do Leão. A última vez que o jogador esteve no centro de treinamento do Vitória foi na quinta-feira (16) passada. O atacante está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e vai defender o Hatta Club nesta temporada. Ele postou foto com camisa do novo clube em sua conta pessoal no Instagram.

Com contrato com o Vitória até dezembro deste ano, Neilton foi emprestado pelo rubro-negro ao clube do Oriente Médio por seis meses com valor de venda fixado. O Leão é dono de 60% dos direitos econômicos do jogador. O Hatta Club disputa a primeira divisão dos Emirados Árabes.

Neilton se reapresentou na Toca do Leão no último dia 8, mas já estava fora dos planos da diretoria rubro-negra, que tentava negociá-lo desde o final do ano passado por causa do alto salário que ele recebe - cerca de R$ 280 mil por mês.

"O Vitória não tem condição de mantê-lo. Cada dia que ele ficar no Vitória a partir de janeiro é prejuízo. Ele foi comprado de forma absurda. O clube fez um contrato milionário e não tinha condição de bancar", avisou o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, em novembro do ano passado, durante entrevista ao CORREIO.

No Brasil, Neilton teve proposta do Coritiba, mas as tratativas não avançaram. No ano passado, ele foi emprestado pelo Vitória ao Internacional, mas não se destacou na equipe gaúcha. O atacante vestiu a camisa do colorado em 28 jogos, 16 deles como titular, e só balançou a rede uma vez.

Revelado pelo Santos, Neilton jogou também no Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Ele chegou à Toca do Leão em 2017 e vestiu a camisa vermelha e preta até o final de 2018, quando o Vitória foi rebaixado à Série B.

No total, ele defendeu o Leão em 86 jogos e marcou 28 gols, sendo 21 deles apenas em 2018, quando o atacante terminou a temporada como artilheiro do Vitória.