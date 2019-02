Vitória encara a Juazeirense de olho na liderança do Baianão

Único time invicto no Campeonato Baiano, o Vitória pode assumir a liderança neste domingo (24), após o jogo das 17h, contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Com 11 pontos, o Leão é o terceiro colocado, mas a matemática é simples: basta vencer a Juazeirense para ultrapassar o Bahia e o agora líder Bahia de Feira.

A equipe feirense empatou com o Jequié neste sábado (23) por 2x2, na Arena Cajueiro, na abertura da sétima rodada, e foi a 12 pontos. O rival Bahia tem a mesma pontuação do Vitória, mas com uma partida a mais e só jogará pelo estadual quarta-feira.

“A gente encara como uma oportunidade única. O grupo está focado. Vamos para vencer o jogo. Até porque o Vitória tem que jogar para ganhar. É uma partida importante para a sequência do campeonato”, analisa o meia Yago.

A campanha do adversário reforça a oportunidade de assumir o topo da tabela. O Juazeirense é o vice-lanterna, com cinco pontos. O único triunfo foi na quarta-feira passada, 1x1 sobre o Fluminense de Feira, em casa.

“Apesar de não vir bem no campeonato, é uma equipe muito forte. Conheço do ano passado, sei da força do Juazeirense. As condições do campo não ajudam, mas, se está ruim para a gente, está ruim para eles também”, projeta Yago, que enfrentou a Juazeirense no empate de 2x2 pelo estadual de 2018.



Time terá mudanças

O Vitória está invicto no Baiano, com três triunfos e dois empates. Apesar do desempenho, vencer hoje é importante para aliviar a pressão que acompanha o clube desde o rebaixamento à Série B. A última apresentação foi o empate em 1x1 com o Ceará, pelo Nordestão, sábado passado, destacada negativamente porque o nível da atuação em casa deixou a desejar.

O técnico Marcelo Chamusca teve a semana livre para treinar a equipe, que terá mudanças na defesa e possivelmente no ataque.



Atrás, as alterações são obrigatórias devido às contusões de Edcarlos e Jéferson. Entram Thales e Benítez. Na frente, podem acontecer por opção do treinador. Erick e Neto Baiano se condicionaram melhor fisicamente e são alternativas para começar jogando se Chamusca preferir. Eles concorrem com Andrigo e Léo Ceará.

Uma possível escalação do Vitória tem Ronaldo, Matheus Rocha, Thales, Ramon e Benítez; Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Ruy; Erick (Andrigo), Léo Ceará (Neto Baiano) e Yago.

A Juazeirense, treinada por Aroldo Moreira, jogará com Douglas, Ewerton, Emílio, Emerson e Wallace; Waguinho, PatriK e Rogetinho; Balotelli, Hugo e Nino Guerreiro.