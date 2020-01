Vitória enfrenta Flu de Feira de olho na liderança do Baianão

O Vitória estreou bem no Campeonato Baiano, com um triunfo sobre o experiente time do Jacobina, por 1x0. Neste domingo (26), o time de aspirantes do Leão tem a chance de alcançar a liderança do torneio. Para isso, pensa em mais uma conquista. O adversário da vez será o Flu de Feira, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Na tentativa de ocupar a ponta da tabela, que hoje é do Bahia de Feira (tem melhor no saldo de gols), o técnico Agnaldo Liz encerrou a preparação para a partida neste sábado (25). O comandante promoveu um trabalho tático e treino com a bola parada. Contra o Flu, o treinador deve repetir a equipe da estreia no estadual.

"Gostei do volume de jogo da nossa equipe. Soube fazer um jogo controlado, trabalhando muito bem a bola", elogiou o grupo, no pós-jogo contra o Jacobina.

Assim, Liz deve escalar para o duelo: Lucas Arcanjo; Wellisson, Dedé, Nuno e Léo; Gabriel Bispo, Figueiredo e Nickson; Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza. No último sábado (25), aliás, o grupo principal do Leão empatou em 0x0 com o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Do lado do Flu de Feira, a expectativa é de também repetir a escalação do primeiro jogo. A equipe iniciou o Baianão com um empate em 2x2 contra o Atlético de Alagoinhas, fora de casa. As dúvidas são Xandy e Diego Aragão, que saíram machucados da partida. Como opções, o técnico Edu Silva tem Raldnei e Welton para a lateral e Edimar, Dedé e Reinaldo para o meio de campo.

Caso os jogadores se recuperem, o time deve ir a campo com Rodolfo; Caique, Jerci, Bremer e Xandy; Guto, Diego Aragão, Rafael, Granja e Alessandro Azevedo; Judicael e Marcelo Nicácio.