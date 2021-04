Vitória enfrenta Juazeirense em jogo importante pelo Baianão

Pontuar diante da Juazeirense. É o que o Vitória precisa fazer na noite desta quarta-feira (21) para seguir dependendo apenas das próprias forças para garantir vaga nas semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola às 19h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, para a partida que fecha a 8ª rodada do estadual.

Com seis pontos, o Vitória ocupa o 9º lugar e atualmente amarga a vice-lanterna do campeonato. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do estadual. Apesar da posição ingrata, o Leão tem total condição de se classificar, já que tem três jogos atrasados.

Além dessa partida contra a Juazeirense, O Vitória ainda tem outros dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.

Levando em consideração o jogo da última rodada da fase classificatória do estadual, ainda sem data marcada, mas que todos os 10 clubes participantes desta edição ainda irão disputar, o Vitória tem 12 pontos em disputa. Se conquistar 10 deles, não dependerá do resultado de nenhum adversário para chegar às semifinais.

Para essas contas seguirem válidas, o time comandado por Rodrigo Chagas não pode perder para a Juazeirense nesta quarta-feira. Um empate, no entanto, mantém o Vitória dependendo apenas dos próprios resultados para se classificar às semifinais, algo que o rubro-negro não consegue há duas edições. No estadual de 2019 e 2020, o Leão não conseguiu passar da fase classificatória do Baiano.

Quem já está garantido entre as quatro melhores equipes da atual edição é o adversário da vez. Classificado antecipadamente, a Juazeirense ostenta a liderança do estadual, com 16 pontos somados.

MUDANÇAS

Por priorizar as decisões da Copa do Nordeste, o Vitória disputou o estadual com times alternativos nas últimas rodadas. No sábado (24), o rubro-negro disputa a semifinal do regional contra o Ceará, às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza, mas dessa vez os nomes poupados foram por ordem médica.

Quatro titulares não estão na lista de relacionados da delegação que viaja na manhã desta quarta-feira, em voo fretado, para a cidade de Juazeiro. O zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Alisson Farias e David não foram relacionados para o confronto porque se queixaram de desconforto muscular na coxa.

Já o lateral direito e volante Cedric está com dor no tornozelo. A baixa entre os reservas é Van, que apresentou novo incômodo na coxa. Por isso, Raul Prata, que ainda não foi usado no estadual, deve ser mantido no time. A opção de substituto para a lateral direita entre os relacionados é Edi Carlos, do sub-20.

João Victor deve ficar com a vaga na zaga. João Pedro é o mais forte candidado para formar a dupla de volantes com Gabriel Bispo. O meia Eduardo deve assumir a função de armação das jogadas, que vinha sendo desempenhada por Alisson Farias nos últimos jogos.

Caso prefira lançar mão de um meio-campo mais ofensivo, o técnico Rodrigo Chagas pode manter apenas Gabriel Bispo como protetor da zaga rubro-negra e escalar Soares e Eduardo para a criação. Fernando Neto e Guilherme Rend ainda não estão à disposição.

Wesley, Ygor Catatau e Vico, que está recuperado de contusão, são algumas das opções para a vaga aberta no ataque com a saída de David.

O Vitória deve entrar em campo diante da Juazeirense com Ronaldo, Raul Prata, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (Soares) e Eduardo; Wesley, Samuel e Ruan Nascimento (Vico).