Vitória está pronto para duelo importantíssimo contra o Confiança

Após cinco dias de treino, o Vitória está pronto para o duelo fundamental contra o Confiança. O Leão encerrou, nesta sexta-feira (8), a preparação para o jogo contra o time de Sergipe, que também está na luta contra o rebaixamento à Série C do Brasileirão. A partida será neste sábado (9), às 19h, no Barradão.

Nesta manhã, no campo principal do Barradão, o técnico Wagner Lopes promoveu um treino tático e orientou cobranças de bolas paradas ofensivas.

Para o confronto, o treinador terá à disposição o atacante Samuel, que retorna ao time após cumprir suspensão na rodada passada.

O Vitória é o 18º colocado na Série B, com 26 pontos, enquanto o Confiança é o 19º, com 22 pontos. O rubro-negro, aliás, busca quebrar uma sequênciade seis jogos sem vencer e cinco sem marcar gols.

Na última quinta-feira (7), jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria do clube acompanharam uma missa na Igreja do Bonfim e receberam uma bênção no altar.