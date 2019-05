Vitória está pronto para enfrentar Atlético-GO

O Vitória está pronto para enfrentar o Atlético Goianiense. O time finalizou os preparativos na manhã deste sábado (25) em treinamento que aconteceu no Centro de Treinamento (CT) do Goiás. Prestes a fazer sua estreia no comando do rubro-negro, Osmar Loss fez mistério e fechou a atividade na capital goiana.

Sem vencer fora de casa, o Vitória tem pela frente uma equipe que é barra-pesada ao jogar em seus domínios: o Dragão não perdeu um jogo sequer dentro de casa nesta temporada e está com nada menos que 94% de aproveitamento como mandante.

O jogo do próximo domingo (26) representa um encontro de duas equipes que de igual só têm as cores que os representam. O momento dos dois times é completamente oposto. Na Série B, o Vitória está na zona de rebaixamento com apenas três pontos acumulados em quatro partidas.

Do outro lado, os goianos ocupam a sétima colocação com sete pontos - e basta um simples triunfo para entrar no G4.

Vitória e Atlético Goianiense se enfrentam às 16h, no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 5ª rodada da Série B.