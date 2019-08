Vitória está pronto para enfrentar o América-MG

Apesar dos dois triunfos consecutivos do Vitória na Série B, o técnico Carlos Amadeu precisará mexer no time para enfrentar o América-MG, quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Wesley desfalca a equipe na 17ª rodada. Diante da baixa, pode pintar estreia na equipe rubro-negra.

O atacante Thiaguinho, 21 anos, é candidato à vaga no setor ofensivo. Jogador da Jacuipense e autor do gol eleito como o mais bonito do Campeonato Baiano desse ano, ele defendeu a equipe sub-23 do Vitória até julho, quando foi promovido ao grupo principal.

Se for escalado, o duelo contra o América-MG será a primeira partida de Thiaguinho com a camisa titular do Vitória. Ele já foi relacionado para oito partidas da Série B e entrou no decorrer de três, contra Criciúma, Londrina e Brasil de Pelotas. Marcelo, 21 anos, corre por fora, com menos chance de iniciar em campo. Antes de se recuperar da contusão no joelho, ele vinha sendo utilizado no time sub-23.

Caso o técnico Carlos Amadeu opte por uma escalação mais conservadora, o meia Ruy, 30 anos, é opção, assim como Romisson, que treinou como terceiro volante para fazer o corredor pela direita. O Vitória encerrou a preparação para o jogo contra o time mineiro nesta terça-feira (20). A atividade foi realizada com portões fechados.

Após cumprir suspensão, o lateral dreito Matheus Rocha está novamente à disposição, assim como o volante Rodrigo Andrade, que voltou a ser relacionado após três meses, período em que se recuperou de contusão e aprimorou a forma física. Já o lateral esquerdo Chiquinho, machucado, segue fora.

O Vitória deve entrar em campo com: Martín Rodríguez, Van (Matheus Rocha), Everton Sena, Ramo e Capa; Baraka, Léo Gomes e Felipe Gedoz; Anselmo Ramon, Thiaguinho (Romisson) e Jordy Caicedo.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o América-MG:

Goleiros: Martín Rodriguez, Ronaldo e Lucas Arcanjo

Laterais: Capa, Van, Matheus Rocha e Wellisson

Zagueiros: Bruno Bispo, Everton Sena e Ramon

Volantes: Lucas Cândido, Romisson, Rodrigo Andrade, Marciel, Baraka e Léo Gomes

Meia: Felipe Gedoz e Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Jordy Caicedo, Thiaguinho e Marcelo