Vitória está pronto para enfrentar o Botafogo na Série B

O Vitória está pronto para encarar o Botafogo na 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro finalizou a preparação na Toca do Leão na manhã desta terça-feira (29), quando o técnico Ramon Menezes trabalhou movimentações táticas, além de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O jogo está marcado para as 21h30 de quarta-feira (30) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com apenas seis pontos, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição. A equipe carioca soma oito e aparece em 11º lugar.

A delegação do Vitória viaja para a cidade de Volta Redonda esta tarde. O centroavante Samuel desfalca a equipe. Reserva nas últimas três rodadas, ele lesionou a coxa e foi vetado pelo departamento médico. Recém-contratado, o zagueiro Thalisson Kelven foi relacionado pela primeira vez. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Depois de suas derrotas seguidas, o Vitória busca a reabilitação na Série B. Após tropeços contra Coritiba e Londrina, o Leão quer voltar a vencer, algo que só ocorreu uma vez na competição, na 5ª rodada, quando ganhou do Brusque por 3x1, no Barradão.