Vitória está pronto para enfrentar o Ceará na semi do Nordestão

O Vitória está pronto para enfrentar o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na manhã desta sexta-feira (23), no CT do Fortaleza, os jogadores do Leão fizeram o último treinamento antes da partida, que acontecerá sábado (24), às 16h, no Castelão.

Durante o aquecimento, os atletas participaram de mini jogos de 4 x 2, para estimular a posse de bola e marcação. Enquanto isso, os goleiros fizeram trabalho específico para a posição.

Já sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, os jogadores participaram de um treino tático, voltado para o ajuste do posicionamento. Em seguida, fizeram atividade de bolas paradas, com escanteios ofensivos e defensivos e faltas laterais.

No fim, os atletas treinaram cobranças de pênaltis. Todos os jogadores relacionados bateram, até mesmo os goleiros. A vaga para a final da Copa do Nordeste será decidida em partida única e, em caso de empate por qualquer resultado, a classificação será nas penalidades.