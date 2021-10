Vitória está pronto para pegar Goiás; veja desfalques e novidades

O Vitória fez, nesta sexta-feira (1º), o último treino antes de enfrentar o Goiás, pela 28ª rodada da Série B. A partida entre as equipes está marcada para o próximo sábado (2), às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Na Toca do Leão, o técnico Wagner Lopes dividiu a preparação em duas etapas. Primeiro, promoveu um trabalho tático, e orientou o modelo de jogo que será adotado para o jogo. Em seguida, deu atenção especial a lances de bola parada.

Depois do treino, o comandante relacionou 20 jogadores para viagem a Goiânia. Entre eles, está o atacante Fabinho, recentemente contratado pelo clube. O jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear com a camisa rubro-negra.

Wagner também contará com os retornos do volante Fernando Neto e do atacante Marcinho, que cumpriram suspensão no último jogo.

Em contrapartida, o técnico não terá à disposição o volante Pablo Siles, que ainda não se recuperou de lesão sofrida no último jogo. Samuel está suspenso e Eron, segue em tratamento de lesão.

Vitória e Goiás vivem situações opostas na Série B. O Esmeraldino está na disputa pelo G4, e é o 5º colocado, com 45 pontos. Já o Leão luta para sair do rebaixamento. O rubro-negro, que não vence há cinco jogos e não marca gols há quatro, está na 18ª posição, com 26 pontos.