Vitória está pronto para pegar o Atlético de Alagoinhas; Caíque é desfalque

O Vitória está pronto para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. O rubro-negro finalizou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (25), após mais de 10 dias de preparação. A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, será neste sábado (26), às 16h, no Barradão.

O elenco começou o dia assistindo a um vídeo sobre o comportamento tático do Carcará. Em seguida, os jogadores foram encaminhados para a academia e, mais tarde, para o campo na Toca do Leão.

Após o aquecimento, o técnico Dado Cavalcanti separou dois times e promoveu um treino tático, com simulações ofensivas e defensivas. A preparação foi finalizada com lances de bola parada.

O goleiro Caíque será desfalque para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas. Negociado por empréstimo no Rochester New York FC, dos Estados Unidos, o jogador viajará para Recife, para tirar o visto americano e poder embarcar. Com isso, Cabral será o reserva de Lucas Arcanjo na partida.

O Vitória é o 4º colocado do Baianão, com oito pontos, e, caso ganhe, tem chances de assumir a segunda posição do campeonato. Já o Carcará é o 5º, com sete pontos.