Vitória estreia na Série B em um sábado à noite; veja datas

Além do detalhamento das dez primeiras rodadas da Série A do Brasileirão 2020, a CBF também divulgou, nesta quarta-feira (22), como serão os nove jogos iniciais da Série B. O Vitória fará sua estreia no dia 8 de agosto, um sábado, contra o Sampaio Corrêa. A partida acontecerá em casa, no Barradão, às 19h.

A ordem dos confrontos foi mantida, seguindo a decisão do Conselho Técnico realizado quando a competição ainda estava prevista para começar em maio. O duelo inaugural do torneio será na sexta-feira, dia 7, entre CSA e Guarani no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h30.

No mesmo dia, mais três jogos irão ocorrer: Ponte Preta x América-MG, Confiança x Paraná e Avaí x Náutico. No sábado, serão cinco, incluindo o do Leão. E, no domingo, a rodada será encerada com Oeste x Chapecoense na Arena Barueri, às 11h.

A primeira partida do Vitória como visitante acontecerá no dia 11, uma terça-feira, às 21h30, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Em seguida, o rubro-negro viaja até Campinas, onde encara, no dia 14 (uma sexta), às 20h30, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Leão estará de volta ao Barradão no dia 19, recebendo o Náutico, às 21h30.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, que causou um adiamento de três meses no início da competição, a Série B só será encerrada em 30 de janeiro de 2021. Para que isso aconteça, os times passarão por uma maratona de jogos - para se ter ideia, 14 dias separam a estreia do Vitória no torneio e seu duelo pela quinta rodada, quando medirá forças com o CRB, no Rei Pelé, dia 22, às 19h.

A CBF divulgou que está permitido que os mandantes joguem fora de suas cidades ou até estados. Essa decisão, tomada em reunião com os clubes, é em virtude de possíveis medidas de restrição sanitária que impeçam o acontecimento do jogo no mando original. Conforme prevê o Regulamento Geral das Competições, essas mudanças, caso necessárias, deverão acontecer até dez dias antes da data do confronto.

Os nove primeiros jogos do Vitória:

1ª - Vitória x Sampaio Corrêa, 8/8, às 19h. Transmissão pelo Premiere

2ª - Figueirense x Vitória, 11/8, às 21h30. Transmissão pelo SporTV e Premiere

3ª - Ponte Preta x Vitória, 14/8, às 20h30. Transmissão pelo Premiere

4ª - Vitória x Náutico, 19/8, às 21h30. Transmissão pelo SporTV e Premiere

5ª - CRB x Vitória, 22/8, às 19h. Transmissão pelo SporTV e Premiere

6ª - Vitória x Paraná, 29/8, às 16h30. Transmissão pelo SporTV e Premiere

7ª - Confiança x Vitória, 1/9, às 21h30. Transmissão pelo Premiere

8ª - Vitória x Cuiabá, 5/9, às 16h30. Transmissão pelo SporTV e Premiere

9ª - Cruzeiro x Vitória, 11/9, às 21h30. Transmissão pelo SporTV e Premiere

Confira a tabela das 9 primeiras rodadas da Série B