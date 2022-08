Vitória estreia no quadrangular final da Série C contra o Paysandu; veja tabela

A tabela oficial do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro ainda será divulgada pela CBF, mas o torcedor do Vitória já pode conferir a sequência de jogos do time na luta pelo acesso, bem como os dias em que os confrontos podem acontecer (veja tabela a seguir).

O Leão se classificou em 7º lugar e vai enfrentar Paysandu (2º), Figueirense (3º) e ABC (6º). O primeiro adversário será a equipe paraense. O duelo acontecerá no Barradão, no dia 20 ou 21 de agosto.

A outra chave conta com Mirassol (1º), Volta Redonda (4º), Botafogo-SP (5º) e Aparecidense (8º). Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de casa chave se enfrentarão para decidir o campeão.

Confira a tabela do grupo do Vitória no quadrangular da Série C:

1ª RODADA (20 ou 21/8)

Vitória x Paysandu

ABC x Figueirense

2ª RODADA (27 ou 28/8)

Figueirense x Vitória

Paysandu x ABC

3ª RODADA (3 ou 4/9)

Vitória x ABC

Figueirense x Paysandu

4ª RODADA (10 ou 11/9)

ABC x Vitória

Paysandu x Figueirense

5ª RODADA (17 ou 18/9)

Vitória x Figueirense

ABC x Paysandu

6ª RODADA (24 ou 25/9)

Paysandu x Vitória

Figueirense x ABC