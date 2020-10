Vitória faz acordo com Marcelo Chamusca e evita sofrer punição

O Vitória não corre mais o risco de ficar impedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de inscrever novos jogadores por causa de uma dívida com Marcelo Chamusca. O Leão e seu ex-treinador, que deixou o clube em março de 2019, chegaram a um acordo para a quitação do débito.

O Vitória acertou que pagará ao técnico o valor - em torno de R$ 150 mil - parcelado até fevereiro de 2021. O montante está relacionado ao direito de imagem devido a Chamusca.

Na época da demissão do treinador, o clube teria acertado que quitaria o débito de forma parcelada, mas isso não aconteceu. Após tentativas frustradas de acordo, o caso chegou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF que determinou o prazo final para o clube comprovar o pagamento na última segunda-feira (19). Foi quando as partes chegaram a esse acordo.

A pena por descumprimento, de acordo com o artigo 40 da CNRD, em seu parágrafo 3°, poderia impossibilitar o Vitória de registrar novos atletas pelo período de seis meses a dois anos. Com o acordo, o clube está livre da punição.

Marcelo Chamusca atualmente é técnico do Cuiabá, time que iniciou a 17ª rodada na liderança da Série B com 32 pontos. O Leão está em 13º lugar, com 19.