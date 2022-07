Vitória faz contraproposta ao Portimonense por João Pedro

O volante João Pedro pode deixar o Vitória antes do final da Série C do Brasileiro rumo à Europa. O jogador de 22 anos despertou o interesse do Portimonense, de Portugal. A diretoria rubro-negra recebeu proposta para empréstimo do jogador, mas descartou esse tipo de transferência.

As negociações ainda não foram encerradas, pois uma contraproposta de venda foi enviada ao clube português e um retorno ainda é aguardado.

O Vitória é dono de 60% dos direitos econômicos de João Pedro desde o ano passado, quando fez a aquisição junto à Portuguesa Santista.

Atualmente reserva imediato de Léo Gomes, João Pedro defendeu o Vitória em 23 jogos nesta temporada, 17 deles como titular. Ele foi utilizado no decorrer de todas as partidas comandadas pelo técnico João Burse na Série C. Na rodada passada, ele entrou durante o triunfo por 2x1 contra o São José-RS.

O Vitória é o 12º colocado da Série C, com 18 pontos, dois a menos que o Volta Redonda, que está em 8º lugar e abre o G8, grupo de times que avançam à próxima fase do torneio.