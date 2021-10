Vitória faz escala em São Paulo antes de jogo em São Luís

O elenco do Vitória já está em São Luís, no Maranhão, onde enfrentará o Sampaio Corrêa, terça-feira (12), às 19h, no estádio Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. A delegação rubro-negra iniciou a viagem no domingo e passou por alguns contratempos ao longo dela.

Com escala prevista no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o time teve o pouso transferido para Guarulhos por causa das condições meteorológicas. Pernoitou por lá e seguiu nesta segunda para a capital maranhense.

Há 14 rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Vitória vive situação muito delicada na Série B do Brasileiro. O rubro-negro é o 18º colocado, com 26 pontos. No último sábado (9), perdeu para o vice-lanterna Confiança, por 1x0, no Barradão, e se afundou ainda mais no Z4.

ERRATA

Inicialmente, o CORREIO publicou que o time rubro-negro havia sido recebido com protestos durante o embarque, no aeroporto em Salvador. Trata-se de um vídeo antigo. O CORREIO pede desculpas aos leitores pela informação incorreta.