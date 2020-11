Vitória faz mais um dia de treinos de olho no returno da Série B

O elenco do Vitória fez mais um dia de preparação, nesta terça-feira (3), de olho no duelo com o Sampaio Corrêa. O jogo será o primeiro compromisso do Leão no returno da Série B e está marcado para domingo (7), às 16h, no estádio Castelão, no Maranhão.

Após aquecimento, o técnico Eduardo Barroca comandou treinos técnico e tático, seguidos de um coletivo em campo reduzido. Já os goleiros Lucas Arcanjo, Ronaldo e César tiveram uma preparação específica para a posição.

Para o jogo contra o Sampaio Corrêa, Barroca não poderá contar com o volante Guilherme Rend, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto ainda não foi definido.

O Vitória informou, nesta terça, que o resultado do exame do volante Lucas Cândido constatou um edema. O clube divulgou que o jogador intensificará o tratamento com os fisioterapeutas, mas não deu prazo para retorno. Os atacantes Ewandro e Alisson Farias, o meia Juninho Quixadá e o lateral-direito Leandro Silva seguem em tratamento no departamento médico.