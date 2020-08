Vitória faz treino com foco em finalização e saída de bola

O elenco do Vitória deram sequência, nesta quarta-feira (5), aos treinos preparatórios para a estreia na Série B 2020. O primeiro jogo pela competição será neste sábado (8), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Barradão.

O técnico Bruno Pivetti dividiu os jogadores em grupos no início da atividade no campo. Os zagueiros trabalharam com o assistente técnico Flávio Tanajura, fazendo um treino específico de posicionamento e cabeceio. Na outra parte do campo, o restante do elenco trabalhou triangulação e cruzamentos.

Na segunda parte das atividades, Pivetti, com o grupo inteiro, comandou trabalho tático para ajustar saída de bola e marcação pressão. Depois, fez treino em campo reduzido.

Os laterais Van e Léo Morais e o zagueiro Maurício Ramos seguem em tratamento. Os três estão fora do jogo contra o Sampaio Corrêa.

Antes do treino desta quarta, os jogadores do Vitória, assim como os membros da comissão técnica, passaram por nova rodada de testes de covid-19. Conforme protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os exames são feitos três dias antes de cada jogo do Brasileiro e todos os atletas do Leão fizeram testagem de sorologia e RT-PCR.