Vitória faz último treino em Salvador antes de pegar o Sampaio

O elenco do Vitória finalizou, na tarde desta sexta-feira (6), a preparação em Salvador para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela 20ª rodada da Série B. Os treinamentos serão encerrados no sábado (7), já no Maranhão. O duelo está marcado para domingo (8), às 16h, no estádio Castelão, em São Luís.

As atividades começaram com aquecimento no gramado, enquanto os goleiros fizeram trabalho específico. Depois, o técnico Eduardo Barroca dividiu a equipe em três grupos, cada um com sete jogadores, e supervisionou o treino em campo reduzido.

Em seguida, o treinador selecionou 22 atletas para ajustes táticos, orientando sobre o posicionamento, aprimorando jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas. Os demais fizeram treino de finalização.

Para a partida contra o Sampaio Corrêa, Barroca convocou o meio-campista Eduardo e o atacante Ruan Nacimento, ambos do sub-20. Por outro lado, não terá a presença do volante Guilherme Rend, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.