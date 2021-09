Vitória faz último treino para pegar Londrina; veja provável time

O Vitória está pronto para enfrentar o Londrina, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Na tarde desta sexta-feira (24), o Leão realizou, no Paraná, o último treino antes do jogo. A partida será neste sábado (25), às 16h, no Estádio do Café.

Os jogadores começaram os trabalhos com uma atividade recreativa e o aquecimento com o preparador Ednilson Sena. Em seguida, o técnico Wagner Lopes promoveu um treino tático, para ajustes defensivos e ofensivos e posicionamento com bola parada.

Para o jogo, o treinador tem à disposição os recém-contratados Manoel e Renan Luís, além de Alisson Santos, atacante do sub-20. Também retornam de suspensão o volante Pablo Siles e do atacante Samuel. Por outro lado, Bruno Oliveira e João Pedro receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e não jogam.

Uma possível escalação tem: Lucas Arcanjo; Van (Raul Prata), Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares (Cedric); Caíque Souza, Manoel (Samuel) e Marcinho.