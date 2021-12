Vitória fecha com sexto reforço para 2022: lateral-esquerdo Salomão

O Vitória continua buscando peças para montar o elenco da temporada 2022. E chegou a mais um acordo: desta vez, com o lateral-esquerdo Salomão, que disputou a Série C pelo Oeste em 2021. É a sexta contratação do Leão para o ano que vem.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Galáticos Online. O clube aguarda que o nome do jogador seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para anunciá-lo oficialmente.

Aos 24 anos, Salomão é o mais novo entre os reforços do Vitória. O jogador é natural de Muzambinho, em Minas Gerais, e acumula passagens por Guarani, Athletico-PR e Ituano.

O lateral-esquerdo estava desde 2020 no Oeste. Ele disputou 27 jogos em 2021 - sendo 12 pela Série C e 15 pelo Campeonato Paulista A2 - e marcou um gol. Já no ano passado, o jogador atuou em 27 partidas - 23 duelos pela Série B, três pelo Paulistão e um pela Copa do Brasil - e também balançou as redes uma vez.

O Vitória, vale lembrar, busca jogadores com experiência na terceira divisão e na Segundona. A ideia, segundo o presidente interino Fábio Mota, é misturar os atletas da base do Leão com outros mais experientes, que já participaram das competições.

Salomão é o terceiro lateral com quem o Vitória fecha para a temporada 2022. Antes, o rubro-negro já havia chegado a acordos com Alemão (lateral-direito) e Vicente (lateral-esquerdo). Vale lembrar que Roberto, Renan Luís e Raul Prata tiveram contratos encerrados e não ficam na Toca do Leão.

Além do trio, o Vitória também acertou com o atacante Guilherme Queiroz, anunciado pelo clube na última quinta-feira (9), e com os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano.

O Leão corre contra o tempo para fazer novas contratações. Punido pela Fifa por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Leão), o Leão tem apenas até o dia 17 de dezembro para inscrever novos jogadores. A partir de janeiro, a chegada de atletas só será possível caso o rubro-negro chegue a um acordo com os credores.

A diretoria planeja fazer pelo menos 14 contratações até o início da Série C, previsto para 10 de abril. Além da terceira divisão, o rubro-negro também disputa em 2022 o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.