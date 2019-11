Vitória fica atrás duas vezes e busca empate com CRB no Barradão

A torcida do Vitória tinha muitas questões na cabeça antes da bola rolar para o jogo contra o CRB, nesta terça-feira (12). Vai escapar do rebaixamento? Como o time vai reagir aos salários atrasados? A tensão era inevitável e se ampliou com o gol precoce do CRB, marcado por Élton Arábia logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Como polêmica pouca tem sido raridade no Vitória, a direção do CRB decidiu bancar a escalação do atacante Léo Ceará, que pertence ao rubro-negro. Pelo contrato, ele só poderia atuar contra seu clube de origem mediante pagamento de multa de R$ 100 mil.

O investimento de última hora por parte dos alagoanos doeu no Vitória. Léo Ceará participou dos dois gols do time alagoano. Mas uma outra cria da base rubro-negra, hoje no CRB, também garantiu um pontinho para o Leão: Victor Ramos meteu a mão na bola dentro da área e comentou o pênalti que originou o gol que decretou o placar final em 2x2 no Barradão.

Mesmo com o empate, o Leão ficou em situação cômoda na corrida contra o Z4, agora com 42 pontos. Restam três rodadas para o fim da Série B e o time jogará duas partidas seguidas fora de casa, contra América-MG e Operário, antes de encerrar a temporada contra o Coritiba, no Barradão.

O jogo

Na sua aparição inicial, Léo Ceará começou a jogada do primeiro gol da partida depois que Wesley, que tomou o lugar de Eron como titular do Vitória, perdeu a bola no meio-campo. O camisa 9 do CRB enfiou a bola na direita e recebeu mais à frente. O toquinho de lado foi suficiente para Elton Arábia receber e chutar de fora da área. A bola desviou em Ramon e morreu mansa no gol de Martín Rodríguez.

Wesley tentou se redimir da falha aos 35 minutos. Ele acreditou no erro da zaga alagoana, que aconteceu, e bateu com a perna esquerda já de dentro da área. O goleiro Edson fez boa defesa. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Andrade pegou a sobra e arriscou de longe para nova defesa do goleiro adversário. No rebote, Anselmo Ramon isolou.

Apesar de ter levado um gol muito cedo, o Vitória não jogava mal. Ao menos, não era pior que o CRB dentro de campo. Contudo, faltava repertório para jogar com a bola rolando. A dependência das bolas paradas de Carleto é nítida. Além disso, o time concluiu mal as jogadas - com bola parada ou rolando.

No final do primeiro tempo, a estatística apontava que o Vitória arrematou 12 vezes contra o gol do CRB, só que apenas quatro foram na direção da meta. Mais contido e aceitando o rubro-negro em seu campo, o CRB chutou apenas duas vezes e guardou uma quando conseguiu acertar o alvo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, era preciso ser mais preciso. Pensando nisso, Geninho fez logo duas modificações, promovendo a entrada de jogadores com facilidade de conclusão: Eron e Felipe Gedoz nas vagas de Rodrigo Andrade e Felipe Garcia. E a dupla substituição deu resultado. Aos 13 minutos, a defesa do CRB conseguiu cortar um cruzamento de Van, Anselmo Ramon batalhou dentro da área e descolou um toquinho para Felipe Gedoz, de frente pro gol, fazer o que mais sabe: finalizar. A pancada de fora da área foi seca e não deu qualquer chance para o goleiro. Era o empate do Leão em 1x1.

Só que a alegria durou pouco. E foi um velho conhecido o responsável por jogar água no chopp rubro-negro. Menos de cinco minutos depois de marcar o gol de empate, o Vitória ficou, novamente, atrás do placar. Aos 17, Léo Ceará tabelou com Alisson Farias e saiu de cara com Martín. Ele não perdoou e marcou seu 13º gol na Série B.

Para sorte do Vitória, uma outra cria de suas categorias de base estava em campo e ajudou o rubro-negro. Depois de Léo Ceará dar trabalho, Victor Ramos deu uma colher de chá. Em cobrança de falta de Gedoz, o zagueiro estava na barreira e esticou o braço em direção à bola ao pular para tentar desviar. O juiz marcou a penalidade máxima e o camisa 3, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso. Na cobrança, Thiago Carleto encheu o pé e empatou novamente.

O roteiro de tragédia se transformou em esperança de virada. Só que o CRB quase conseguiu ficar na frente mais uma vez e não o fez pelo heroísmo de Van. Mesmo com um jogador a mais até então, o Vitória tomou um contra-ataque e Daniel Borges arrancou sozinho na direção de Martín. Quando chegou à meia-lua e já arrumava o chute, o lateral direito rubro-negro deu um carrinho por trás e também acabou expulso. O próprio Daniel Borges cobrou a falta e Martín espalmou. Após um segundo tempo empolgante, o empate em 2x2 foi um resultado justo.

Campeonato Brasileiro | Série B | 35ª rodada

Vitória x CRB

Data: 12 de novembro de 2019 | Estádio: Barradão;

Vitória: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Rodrigo Andrade (Felipe Gedoz), Léo Gomes e Lucas Cândido; Felipe Garcia (Eron), Wesley e Anselmo Ramon (Jordy Caicedo). Técnico: Geninho;

CRB: Edson, Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington e Igor; Claudinei, Lucas Siqueira, William Barbio, Elton Arábia (Lucas Abreu) e Alisson Farias (Ewerton Páscoa); Léo Ceará (Willians Santana). Técnico: Marcelo Cabo;

Gols: Elton Arábia, aos 10 minutos do primeiro tempo; Felipe Gedoz, aos 13 minutos de segundo tempo; Léo Ceará, aos 17, e Thiago Carleto, aos 28;

Arbitragem: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB), auxiliado por Fábio Pereira (TO) E Oberto da Silva Santos (PB);

Cartão amarelo: Everton Sena, Thiago Carleto (Vitória); William Barbio, Igor (CRB);

Cartão vermelho: Victor Ramos (CRB) | Van (Vitória)

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho