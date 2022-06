Vitória finaliza treinos em Salvador antes de jogo contra o Altos

Novo técnico do Vitória, João Burse comandou nesta quinta-feira (23) o quarto treino à frente do elenco rubro-negro, o último em Salvador antes do jogo contra o Altos-PI, sábado (25), às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Além de trabalhar troca de passes, a atividade na Toca do Leão contou com movimentação de ataque contra defesa para construção de jogadas ofensivas, com finalizações e cruzamentos. Houve um momento para aperfeiçoar bolas paradas em cobranças de escanteios, faltas laterais e pênaltis. João Burse também comandou um treino tático para organizar as ações.

A delegação do Vitória embarcará no aeroporto de Salvador no final desta tarde e fará escala em Brasília. A previsão de desembarque em Teresina é apenas às 23h50. O grupo fará na capital piauiense o último treino apronto na tarde de sexta-feira (24).

A partida contra o Altos marcará a estreia de João Burse à frente do Vitória. Ele foi contratado no último domingo (19) para substituir Fabiano Soares, demitido no mesmo dia após a derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão.

Com 11 pontos, o Vitória é o porteiro da zona de rebaixamento da Série C, na 16ª colocação. Adversário da vez, o Altos tem 13 pontos e ocupa o 13º lugar.