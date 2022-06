Vitória informa que afastou Alisson Farias após 'ofensas contra atletas e funcionários'

A diretoria do Vitória comunicou na tarde desta terça-feira (14) que o atacante Alisson Farias foi afastado do clube após o jogador ter realizado uma série de ofensas contra atletas e funcionários do Leão. O texto diz que Alisson foi afastado até o fim de seu contrato com a equipe, que vai até o final do mês de junho.

"O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Alisson Farias foi afastado das atividades do clube em função de uma série de ofensas realizadas a atletas e funcionários, gerando desconforto interno", diz o começo do texto.

Segundo o Vitória, nos últimos meses, o jogador desrespeitou de forma repetitiva as pessoas que conviviam no dia a dia do clube. "Além desses fatos, o profissional desrespeitou repetitivamente seus companheiros, funcionários, comissão técnica e ao próprio estado da Bahia ao proferir comentários preconceituosos durante os últimos meses, causando mal-estar dentro do clube", destaca o comunicado.

O clube ainda informa no comunicado que Alisson Farias havia sido multado no ano passado por desentendimentos com a comissão técnica do rubro-negro e por estar um percentual de gordura corporal muito acima da média. "O atleta que atuou em apenas 9 partidas em 2021 devido ao seu condicionamento físico, chegou a ser multado no ano passado devido a desentendimentos com a comissão técnica e ao fato de apresentar o percentual de gordura acima de 20%, onde a média dos atletas profissionais é de 12%", continua o texto.

Pelo Vitória, Alisson Farias disputou 33 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências. O jogador chegou no Leão em 2019 após passagem pelo CBR, onde ele foi emprestado durante seu contrato com o rubro-negro.