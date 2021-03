Vitória inicia preparação para o primeiro Ba-Vi da temporada 2021

O Vitória iniciou, nesta quinta-feira (11), a preparação para o primeiro clássico contra o Bahia do ano. O jogo está marcado para este sábado (13), às 16h, no Barradão, e é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Depois de passarem por mais uma rodada de exames de covid-19, os jogadores participaram de um treino com ênfase em bolas paradas, para ajuste defensivo. Em seguida, o técnico Rodrigo Chagas comandou uma atividade tática, com o objetivo de observar os novos contratados pelo clube: Walter, Roberto, Wesley e Raul Prata.

Destes, apenas Walter foi anunciado pelo clube e tem estreia programada para o Ba-Vi. Roberto, apesar de não ter sido oficializado pelo Vitória, teve seu nome publicado no BID e já está disponível para fazer seu primeiro jogo.

O volante Fernando Neto segue em tratamento com os fisioterapeutas. Já Guilherme Rend, que está em negociações com o Bahia, participou uma parte dos treinamentos e permanece em avaliação pelo departamento médico. Ele estava com um inchaço e ferimento no pé por causa de um pisão sofrido no jogo contra o Ceará, pelo Nordestão, no último sábado (6).

O Vitória volta às atividades nesta sexta-feira (12), quando fecha a preparação para o Ba-Vi.