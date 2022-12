Vitória inicia terceira semana de pré-temporada na Toca do Leão

Após a folga de domingo, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (12) para iniciar a terceira semana da pré-temporada 2021. Visando a partida de estreia contra o Cordino, do Maranhão, dia 5 de janeiro, pela pré-Copa do Nordeste, o técnico João Burse desenvolveu trabalhos técnicos em campo reduzido.

Ele tem à disposição os oito novos contratados do clube, os laterais Railan e João Lucas, os zagueiros Camutanga e Dankler, os meias Diego Torres e Gegê, além dos atacantes Osvaldo e Nicolás Dibble. Todos já estão integrados ao elenco e participando da pré-temporada.

Mais um jogador vai ter o nome adicionado à essa lista, totalizando nove contratações. O centroavante Léo Gamalho tem previsão de chegada a Salvador às 23h45 desta segunda-feira e vai se apresentar na Toca do Leão na terça (13) pela manhã.

O treino contou com a visita do ex-meia Chiquinho, que defendeu o Vitória em duas ocasiões, primeiro em 1997 e 1998, e depois de 2000 e 2003.