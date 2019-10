Vitória inicia venda de ingressos para duelo com o Londrina

O Vitória iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Londrina, nesta sexta-feira (18), às 21h30, no Barradão.

A partir desta quarta-feira (16) os torcedores podem adquirir os bilhetes para os setores arquibancada, que custa R$ 60 (inteira), cadeira (R$ 100, a inteira) e o setor popular, que fica em um espaço ao lado da torcida visitante e tem valor de R$ 10.

Os bilhetes podem ser adquiridos através do site do Futebol Card. O Vitória ainda não divulgou quando as vendas vão ser iniciadas nas bilheterias do estádio e outros pontos físicos.

Com 33 pontos, o Vitória está na 15ª colocação da Série B, a três pontos da zona de rebaixamento. Já o Londrina, tem 32 e ocupa a 16ª posição.