Vitória intensifica treinamentos de olho na estreia no Baianão

O Vitória está a poucos dias de sua estreia no Campeonato Baiano. E, à medida que o primeiro jogo vai se aproximando, o treinador Rodrigo Chagas está intensificando a preparação do elenco. O rubro-negro entrará em campo na quarta-feira (17), às 19h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Na manhã desta sexta-feira (12), na Toca do Leão, o treinador realizou um trabalho exclusivo para treinar a linha de quatro. Antes, os jogadores foram submetidos a uma atividade em que se enfrentavam, além de praticar as finalizações.

Liberados após testes de covid-19, os laterais Leandro Silva e Rafael Carioca passaram por exames cardiológicos e teste fisioterápicos.