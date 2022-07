Vitória lança camisa com preço popular

O Vitória anunciou nesta quarta-feira (6) o lançamento de uma nova camisa, chamada de 'Fan', que será vendida com preço mais acessível que as demais disponibilizadas pelo clube atualmente. O modelo custará R$ 99 para quem é sócio torcedor e R$ 129 para não sócios.

Presidente do Vitória, Fábio Mota lembrou que a disponibilização dessa camisa já fazia parte do acordo com a Volt, empresa patrocinadora e fornecedora de material ao clube.

"Quando a gente fechou contrato com a Volt, a condição número 1 é que a gente tivesse uma camisa mais acessível. Há muito tempo que a torcida do Vitória pede uma camisa mais acessível. Demos o prazo de 60 dias e no vencimento lançamos a camisa", afirmou o gestor rubro-negro. "O sócio torcedor paga R$ 99 por essa camisa, daí a importância de ser sócio e ajudar o clube. Quem não é sócio paga R$ 129", completou.

Com 15 pontos, o Vitória é o 13º colocado na Série C do Brasileiro e enfrenta o São José-RS no domingo (10), às 17h, no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela 14ª rodada.

Manto de inverno

O jogo no Sul do país marcará a estreia do novo uniforme de inverno do clube. A camisa de manga longa será vendida por R$ 249.

A Volt também lançará a camisa de basquete do Leão. No último domingo (3), o Vitória foi campeão da Liga Nordeste da modalidade após bater o Sport por 76 a 63.