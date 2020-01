Vitória lança campanha para chegar a 30 mil sócios; tem promoção

O Vitória lançou neste sábado (18) uma campanha de associação em massa com objetivo de alcançar a marca de 30 mil sócios. Após ter chegado a 13 mil no ano passado, o Leão tem atualmente 11.088 associados de acordo com o contador do site Sou Mais Vitória.

A campanha inclui preços promocionais nas adesões realizadas até o dia 2 de fevereiro. Novos sócios da categoria bronze ganharão 50% de desconto; nos planos ouro, rubi e prata o desconto é de 30%.

A convocação ao torcedor foi feita pelo presidente Paulo Carneiro em entrevista coletiva concedida antes do jogo-treino contra o Bahia de Feira, marcado para as 16h, no Barradão. “O objetivo é fazer a torcida do Vitória subir. Esse é o objetivo do novo Vitória: alegria. E isso não se faz sozinho. Precisamos da ajuda e da integração do torcedor rubro-negro”, disse o dirigente.

A promoção já está em vigência. O plano bronze, cuja mensalidade custa R$ 30, fica por R$ 15. Já o prata cai de R$ 60 para R$ 42; o rubi, de R$ 90 para 63; e o ouro reduz de R$ 120 por mês para R$ 84.

A campanha é válida somente para novas adesões. De acordo com a diretoria, se a marca de 30 mil sócios for alcançada nos próximos 15 dias, será estendida aos casos de renovação.