Vitória negocia contratação de goleiro Saulo, da Ferroviária

Um novo goleiro pode pintar na Toca do Leão em breve. O Vitória negocia a contratação de Saulo, que defende a Ferroviária de Araraquara há três temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo site GE e confirmada pela reportagem do CORREIO.

A diretoria do Vitória confirma o interesse no atleta e aguarda um retorno do mesmo, que tenta a rescisão contratual com a equipe paulista. O arqueiro está dentro do perfil de jogador experiente para a posição que o clube busca para reforçar o time na Série C do Brasileiro.

Saulo já defendeu a Ferroviária em 79 jogos e, antes, vestiu a camisa de clubes como Guaratinguetá, São Caetano e RB Brasil.

Atualmente, o elenco principal do Vitória conta com três goleiros, todos formados nas categorias de base da Toca do Leão. Cabral e Yuri são as opções no banco de reservas. Lucas Arcanjo é o titular desde a temporada passada e um dos destaques do time.