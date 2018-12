Vitória negocia para devolver Elias, Bou e Meli aos seus clubes

Com a renovação de João Gabriel até dezembro de 2021, o Vitória fica com quatro goleiros com contrato para a temporada que vem. Além dele, Ronaldo (até 2021), Caíque (até 2020) e Elias (até final de 2019) devem se reapresentar na Toca do Leão em janeiro.

Com o elenco inchado na posição, alguém vai “sobrar”. Hoje, a tendência é que seja Elias. O goleiro está emprestado pela Chapecoense até o final de 2019, e a diretoria rubro-negra já iniciou conversas para antecipar o fim do contrato.

O atacante Walter Bou e o volante Marcelo Meli devem ir pelo mesmo destino. Emprestados até junho de 2019 por Boca Juniors e Racing, respectivamente, os argentinos terminaram o ano sem sequer ser relacionados.

A diretoria também busca a devolução dos estrangeiros sem prejuízos ao Leão. O Belgrano, da Argentina, já manifestou interesse em contar com Meli.

Cinco atletas com contratos até o final deste mês darão adeus à Toca. O lateral esquerdo Juninho e o volante Fillipe Soutto, no clube desde o meio do ano passado, não terão vínculos renovados.

O zagueiro Walisson Maia, o meia Guilherme Costa e o atacante Lucas Fernandes, emprestados por Coritiba, Vasco e Fluminense, respectivamente, estão fora dos planos da diretoria.